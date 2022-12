Eindrapport Alpine: Een onstuimig en onbetrouwbaar jaar

Het Formule 1-seizoen van Alpine

Rapportcijfer: 7,4

Begin 2022 voerde Alpine diverse wijzigingen door aan de top van het Franse team. Zo nam het eerst afscheid van executive director Marcin Budkowski en niet veel later van adviseur en Formule 1-icoon Alain Prost. De van Aston Martin overgekomen Otmar Szafnauer werd als teambaas aangesteld en moest Alpine na de start van het nieuwe reglement weer naar de top brengen. In Enstone lag de focus voornamelijk op de Renault-krachtbron. Al voor de start van de wintertests werd duidelijk gemaakt: snelheid gaat voor betrouwbaarheid. Dat is dit jaar gebleken. Hoewel de Renault-motor in de A522 niet veel onder deed voor het geweld van Honda en Ferrari, gaf deze geregeld de geest. Vooral de auto van Fernando Alonso werd vaak getroffen, tot grote frustratie van de Spanjaard.

Aan de rijdersbezetting veranderde er bij Alpine niets. Alonso bleef voor het tweede jaar op rij aan en met een meerjarig contract voor Esteban Ocon, ging ook hij nergens heen. Alpine begon in Barcelona tijdens de wintertests met een kleine achterstand. Het team moest zelfs McLaren voor zich dulden. Maar in het altijd warme Bahrein bleek de auto niet eens zo slecht. In een volledig roze auto werd het seizoen in Sakhir afgetrapt en met succes. Alpine noteerde meteen een dubbele puntenfinish, mede door de dubbele uitvalbeurt van Red Bull Racing. Het eerste malheur kwam een race later in Jeddah. Daar incasseerde Alonso door een kapotte waterpomp zijn eerste DNF. In Australië volgde technisch falen in de kwalificatie, dat hem naar eigen zeggen een mogelijke pole kostte. Het bleek een reeks van pech in gang te zetten. En terwijl Alonso in totaal zes puntenfinishes soms letterlijk in rook op zag gaan, bleef het Ocon vaak bespaard. De Fransman eindigde ook geregeld in de top-tien, maar was in de races niet zo sterk als zijn teamgenoot.

Alpine was dus snel, maar te onbetrouwbaar. Dit waren niet de enige problemen waar het Franse merk mee kampte. In de zomerstop was het vuurwerk in Enstone. Daags na de Hongaarse Grand Prix liet Alonso weten in 2023 verder te gaan bij Aston Martin. Het nieuws sloeg bij Alpine in als een bom, maar in de vorm van Oscar Piastri stond er talentvolle Alpine-junior als opvolger klaar. De promotie leek een formaliteit, maar het leverde juist een gigantische rel op. Alpine zond een persbericht de wereld in met de bevestiging van Piastri, zonder quotes van de coureur zelf. Naar verluidt had Mark Webber, de manager van Piastri, al contact gelegd met McLaren zodat Piastri daar de tegenvallende Daniel Ricciardo op kon volgen. Alpine zei weer dat Piastri contractueel geen kant op kon. Alpine was echter wel op de hoogte van het vertrek, zo bleek later. Uiteindelijk boog een commissie zich over de kwestie en stelde Piastri in het gelijk. Binnen enkele weken was Alpine twee van de drie coureurs kwijt. Misschien was wat Piastri deed niet chique, maar ook over de houding van Alpine valt wel wat te zeggen.

Verhoudingen

In Brazilië werd vervolgens duidelijk dat de verhoudingen binnen het team niet heel lekker meer lagen. Alonso en Ocon kwamen in de openingsronde van de sprintrace twee keer met elkaar in aanraking - in Hongarije had het duo ook al een akkefietje net na de start. Na de race op zaterdag liet Alonso zich ontvallen blij te zijn dat het einde bij Alpine in zicht was. Na het F1-seizoen liet Ocon optekenen dat Alonso niet veel uitvoerde voor het team, maar dat er wel respect was. De Fransman is waarschijnlijk opgelucht dat Alonso is vertrokken. Pierre Gasly volgt de Spanjaard op en ook met de Fransman heeft Ocon nogal een verleden. Het is voor Alpine te hopen dat het volgend jaar rustig blijft.

Zo concluderend kunnen we zeggen dat Alpine echt wel een stap gemaakt heeft en de vierde plek in het constructeurskampioenschap meer dan wie ook verdient. Maar 2023 moet wel een jaar worden zonder relletjes en mét een betrouwbare motor. Gezien het gat wordt het lastig om volgend seizoen de strijd aan te gaan met de topteams, maar wellicht kunnen ze zo nu en dan voor podiums gaan. Vlak vooral Gasly niet uit.

Cijfers van de redactie

Erwin Jaeggi 7,5 Ronald Vording 7,5 Niels Dijksterhuis 7,5 Bjorn Smit 7,5 Mark Bremer 7