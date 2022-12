Mercedes toont glimp van nieuwe W14 voor F1-seizoen 2023

De Mercedes W14 is logischerwijs de opvolger van de W13, de auto waarmee Mercedes afgelopen Formule 1-seizoen in actie kwam. Het jaar 2022 verliep niet heel goed voor het Duitse merk. Bij de start van het seizoen bleek de wagen nogal heftig te stuiteren, iets wat Mercedes vrijwel het hele jaar bezighield. Daarnaast had de bolide veel last van drag oftewel luchtweerstand. Dit betekende dat het snelheid inleverde op rechte stukken. In Austin kwam het team met een update op de proppen die het een en ander verbeterde. In Brazilië kwam uiteindelijk de broodnodige zege. Niet alleen haalde George Russell zijn werkgever van die hatelijke nul af, hij werd zelf een nieuwe winnaar in de Formule 1. Toch moest Mercedes voor het eerst sinds 2014 de constructeurstitel aan een concurrent laten.

Het F1-seizoen 2022 is nog maar een paar weken achter de rug, maar de focus in Brackley ligt al op 2023. Voor het volgende seizoen zet Mercedes alles op alles om weer vooraan mee te doen. Met de W14 wil het een auto bouwen die de strijd aan kan gaan met die van Red Bull Racing en Ferrari. Russell heeft al kennisgemaakt met de nieuweling. De Britse coureur liet alvast een stoeltje aanmeten, dat ons de kans gaf om alvast een glimp op te vangen van de W14. Uiteraard geeft Mercedes amper wat prijs, maar het valt op dat de luchtinlaat aan de bovenzijde een heel andere vorm heeft dan die op de W13 zat.

De hele Mercedes W14 gaan we uiteraard volgend jaar zien. Kort voor de wintertest trekken alle F1-teams het doek van hun nieuwe bolide. Met de nieuwe wagen verwacht Mercedes in ieder geval een kleiner gat naar Red Bull en de Scuderia. Volgens James Vowles zijn in Brackley alle middelen aanwezig om weer de gang naar voren te maken.