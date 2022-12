Red Bull Racing was in 2022 het beste team en won met Max Verstappen ook de titel bij de rijders. In totaal waren 17 van de 22 Grands Prix een prooi voor de Oostenrijkse formatie, waarvan 15 stuks voor Verstappen. Teamgenoot Sergio Perez pakte de overige twee overwinningen en stelde de derde plek bij de coureurs veilig. Het seizoen van Red Bull verliep echter niet zonder slag of stoot. Het team kreeg een boete vanwege de overschrijding van het budgetplafond in 2021 en mag tevens twaalf maanden lang nog minder tijd in de windtunnel doorbrengen dan dat het als constructeurskampioen al mocht. Ook was het team tegen de wijzigingen in het reglement voor 2023 om porpoising tegen te gaan. Volgens de mannen en dames uit Milton Keynes is dit gebeurd om een bepaald team - Mercedes - te helpen.

Op de vraag of het op politiek vlak een van de lastigste seizoenen was, antwoordt Red Bull-teambaas Christian Horner: "Dit jaar waren wij naast de baan duidelijk een doelwit. Wij zijn een raceteam, geen politieke organisatie. Wij richten ons volledig op het racen en proberen grenzen te verleggen. Dat is wat een team moet doen om succes te hebben", aldus de chef. "Dat is altijd onze aanpak geweest en die werkt vrijwel altijd. Wij houden van deze manier van strijden. Dit jaar was een aantal keer best lastig, maar ook dat hoort helaas bij de Formule 1."

Druk op Ferrari houden

Het Formule 1-seizoen 2022 werd door Red Bull dramatisch afgetrapt. In Bahrein incasseerde het team een dubbele uitvalbeurt, terwijl Verstappen ook in Australië met pech strandde. De renstal liet het er echter niet bij zitten en zette alles op alles om terug te slaan. Dat lukte. Het Britse raceteam nam de leiding van Ferrari over en liep in de tweede seizoenshelft nog verder weg. Volgens Horner was met name de één-twee op Imola belangrijk om de druk op de Scuderia te houden. De mannen uit Maranello hadden al vrij vroeg een flinke voorsprong.

"Het team leverde geweldig werk door met een competitieve auto te reageren op de uitvalbeurten in Bahrein, daar waar Ferrari juist een één-twee scoorde", vervolgt Horner. "We verloren ze nooit uit het oog. Op Imola wonnen we de sprintrace en pakten we een één-twee. Dat gaf ons de gelegenheid om druk op Ferrari te houden. We gaven ze geen ademruimte. We bleven onze auto efficiënt ontwikkelen en lichter maken. Max was ook nog eens sensationeel. Denk ook nog maar eens aan de races waar het dicht bij elkaar zat, zoals in Miami, Saudi-Arabië en Bahrein. Het was een geweldig seizoen."