Red Bull Racing – openbare samenvatting ABA / Artikel 6.32

Een Accepted Breach Agreement (ABA) van 26 oktober 2022 is aangegaan door de Cost Cap Administration en het Red Bull Racing F1 Team (RBR) volgens Artikel 6.28 van de FIA Formule 1 Financieel Reglement. Het financiële reglement is uitgegeven door de FIA en maakt deel uit van de voorwaarden voor deelname aan het FIA-wereldkampioenschap Formule 1.

De Cost Cap Administration erkent dat RBR zich gedurende het hele herzieningsproces coöperatief heeft opgesteld en getracht heeft tijdig aanvullende informatie en bewijsmateriaal te verstrekken wanneer dat verzocht werd. Dit is het eerste jaar waarin de deelnemers volledig moesten voldoen aan het financiële reglement, waarvan duidelijk is dat het een uiterst complex reglement is en dat een aanpassing van de teams nodig was. Er is geen beschuldiging noch bewijs gevonden dat RBR op enig moment te kwader trouw, oneerlijk of frauduleus heeft willen handelen, noch opzettelijk informatie heeft verzwegen voor de Cost Cap Administration.

De Cost Cap Administration acht het in deze omstandigheden passend om RBR een ABA aan te bieden om de kwestie op de hieronder beschreven wijze op te lossen, in acht genomen de beperkte aard van de betrokken procedurefout en het feit dat de kleine overschrijding aan de onderkant van de marge van <5% ligt, met daarbij de bereidheid van RBR om de overschrijding te aanvaarden en mee te werken aan het (toekomstig) beheer van het kostenplafond. Dat aanbod is door RBR aanvaard.

Bij de ABA hoort

RBR heeft de relevante kosten voor het volledige financiële jaarverslag vastgelegd op £114.293.000;

Naar aanleiding van de bevindingen van de Cost Cap Administration heeft RBR een procedurele fout gemaakt krachtens artikel 8.2 (e) van het financiële reglement wegens het indienen van onjuiste rapportage met betrekking tot de periode van rapportage van het volledige jaar eindigend op 31 december 2021. Op basis van die periode is een totaal van £5.607.000 uitgesloten en/of aangepast in het financiële jaarverslag voor het volledige jaar 2021;

Daardoor heeft RBR op grond van artikel 8.10 (b) van het financiële reglement een ‘Minor Breach’ begaan omdat de relevante kosten van het budgetplafond van £118.036.000 overschreden werd met minder dan 5%, om precies te zijn £1.864.000 (i.e., 1.6%)

Samenvatting ABA voorwaarden en sancties

In overeenstemming met de bevindingen van de Cost Cap Administration heeft RBR erkend dat de door haar ingediende documentatie de volgende onterecht uitgesloten en/of aangepaste kosten bevat:

Te hoog opgegeven uitgesloten kosten overeenkomstig artikel 3, lid 1 (a), van het Financieel Reglement (betreffende cateringdiensten); Kosten overeenkomstig artikel 3, lid 1 (w), van het Financieel Reglement (met betrekking tot de beloning en de bijbehorende sociale werkgeversbijdragen); Kosten ingevolge artikel 3.1 (h) (i), van het Financieel Reglement (met betrekking tot Niet-F1 activiteiten), aangezien deze kosten reeds waren verrekend binnen de totale kosten van de Reporting Group; Kosten overeenkomstig artikel 3.1 (k), van het Financieel Reglement (met betrekking tot de bonus en de bijbehorende sociale werkgeversbijdragen); Onderwaardering van relevante kosten met betrekking tot winst bij het afstoten van vaste activa door het niet aanbrengen van de noodzakelijke positieve correcties; Kosten op grond van artikel 3.1 (q), van het Financieel Reglement (betreffende opleidingen); Kosten op grond van artikel 3.1 (h, (ii), (i), van het Financieel Reglement (met betrekking tot de beloning en de bijbehorende sociale werkgeversbijdragen); Onderwaardering van de relevante kosten met betrekking tot bepalingen van artikel 4.1 (a), (i), van het Financieel Reglement (betreffende de kosten van het gebruik van power units); Kosten ingevolge artikel 3.1 (h), i), van het Financieel Reglement (met betrekking tot de beloning en de bijbehorende sociale werkgeversbijdragen); Onderwaardering van relevante kosten met betrekking tot bepalingen van artikel 4.1(f), (i), (B), van het Financieel Reglement (betreffende het gebruik van voorraden); Schrijffout bij de berekening door RBR van bepaalde kosten die haar door Red Bull Power Trains Limited worden doorberekend. Bepaalde reiskosten overeenkomstig artikel 3.1 (r), van het Financieel Reglement; Onderhoudskosten overeenkomstig artikel 3.1, (i), van het Financieel Reglement.

en dat als gevolg daarvan haar relevante kosten voor de Verslagperiode 2021 het kostenmaximum 2021 overschreden met £1.864.000 (1,6%). RBR heeft derhalve aanvaard dat zij heeft overschreden: (i) artikel 8, lid 2, sub e, van het Financieel Reglement doordat zij heeft nagelaten accurate Full Year Reporting Documentation in te dienen met betrekking tot de verslagperiode voor het volledige jaar 2021, en (ii) artikel 8.10, sub b, van het Financieel Reglement, omdat zij heeft nagelaten haar relevante kosten onder het kostenmaximum 2021 te houden.

De FIA erkent dat indien RBR de juiste werkwijze had toegepast binnen haar Full Year Reporting Documentation van RBR's Notional Tax Credit binnen haar rapportage voor 2021 voor een waarde van £1.431.348, het volgens de Cost Cap Administration in overeenstemming was geweest met artikel 4.1, sub b, van de reglementen en derhalve zouden de relevante kosten van RBR voor de Rapportageperiode 2021 in feite de Cost Cap 2021 met £ 432.652 (0,37%) hebben overschreden. Op grond daarvan heeft RBR ingestemd met het opleggen van de volgende sancties: RBR moet een financiële boete van 7.000.000 USD betalen aan de FIA binnen 30 dagen na de datum van uitvoering van de ABA (artikel 9.5 van het financieel reglement); RBR krijgt een 'Minor Sporting Penalty' in de vorm van een beperking van RBR's mogelijkheden tot het uitvoeren van aerodynamische tests gedurende een periode van 12 maanden vanaf de datum van uitvoering van de ABA door een vermindering van 10% van de coëfficiënt C die wordt gebruikt voor de berekening van de individuele Restricted Wind Tunnel Testing (RWTT) en Restricted Computational Fluid Dynamics (RCFD)-tests die op alle teams van toepassing zijn zoals vermeld in artikel 6, appendix 7 van de FIA Formula 1 Sporting Regulations. Bijvoorbeeld, als de coëfficiënt C, gebaseerd op RBR’s kampioenschapspositie 70% is, zal de effectieve nieuwe waarde van C zijn: CNEW=70% x (1-0,10) = 63,0%; en RBR draagt de kosten van de Cost Cap Administration in verband met de voorbereiding van de ABA. Het besluit van de Cost Cap Administration om de ABA aan te gaan vormt het definitieve besluit van deze kwestie en hier kan geen beroep tegen aangetekend worden. Niet-naleving van de voorwaarden van de ABA door RBR zal resulteren in een nieuwe procedurele inbreuk krachtens artikel 6.30 en artikel 8.2 (f), van het Financieel Reglement en automatische verwijzing naar het Cost Cap Adjudication Panel.