Motorsport.com kon donderdag melden dat Aston Martin een akkoord bereikt heeft met de FIA omtrent de strafmaat. Het team, gevestigd in Silverstone, is onder het budgetplafond van 145 miljoen dollar gebleven, maar maakte bij het inleveren van de boekhouding wel enkele procedurele fouten. Daardoor kreeg de formatie niet het Certificate of Compliance uitgereikt van de FIA. De afgelopen weken werd er overlegd over de strafmaat, maar duidelijk is dat het team onder een Accepted Breach Agreement (kortweg ABA) zou vallen. Hiermee geeft het team in feite toe dat er fouten gemaakt zijn. Waar dat bij Red Bull nogal wat stof deed opwaaien en het proces vertraagd werd door het overlijden van Dietrich Mateschitz, was Aston Martin er vrij snel uit met de mondiale autosportfederatie.

Uit een speciaal bulletin van de FIA blijkt dat Aston Martin op twaalf verschillende punten steken heeft laten vallen. De formatie heeft "onnauwkeurig kosten uitgesloten en/of aangepast" op het gebied van het nieuwe hoofdkwartier van de formatie in Silverstone, extra kosten voor het gebruik van de windtunnel en kosten die verband houden met de nieuwe F1-simulator. De FIA benadrukt in haar uitspraak dat er "geen bewijs gevonden is dat Aston Martin te kwader trouw, oneerlijk of op een frauduleuze wijze gehandeld heeft" gedurende het proces.

Op basis van het FIA-statement heeft Aston Martin de volgende zaken had uitgesloten en/of aangepast:

Kosten overeenkomstig artikel 3.1 (h) (i) van het Financieel Reglement (betreffende kosten die zich verhouden met het nieuwe hoofdkwartier van het F1 Team); Onderwaardering van relevante kosten met betrekking tot de bepaling van artikel 4.1 (b) (ii) (betreffende het belastingkrediet voor R&D); Kosten overeenkomstig met artikel 3.1 (h) (i) van het Financieel Reglement (betreffende kosten met betrekking tot de nieuwe F1-simulator); Kosten overeenkomstig met artikel 3.1 (o) van het Financieel Reglement (betreffende extra vergoedingen voor de windtunnel); Kosten overeenkomstig met artikel 3.1 (i) van het Financieel Reglement (betreffende bepaalde kosten voor tekenbonussen); Onderwaardering van relevante kosten met betrekking tot het bepaalde in artikel 4.1 (a) (ii) van het Financieel Reglement (betreffende het gebruik van overdraagbare onderdelen); Onderwaardering van relevante kosten met betrekking tot het bepaalde in artikel 4.1 (f) (i) (B) van het Financieel Reglement (betreffende gebruikte voorraden); Kosten overeenkomstig met artikel 3.1 (h) (i) en 3.1 (i) van het Financieel Reglement (betreffende servicedeskkosten); Kosten overeenkomstig met artikel 3.1 (i) van het Financieel Reglement (betreffende kosten van cateringdiensten voor het personeel op het hoofdkantoor); Kosten overeenkomstig met artikel 3.1 (i) van het Financieel Reglement (betreffende kosten van bureaus en stoelen); Onderwaardering van relevante kosten met betrekking tot het bepaalde in artikel 4.1 (h) van het Financieel Reglement (betreffende niet-geregistreerde kosten en verliezen met betrekking tot de kosten van door sponsoren verleende diensten); Kosten overeenkomstig met artikel 3.1 (j) van het Financieel Reglement (betreffende kosten van door uitbesteed personeel verleende diensten);

De Cost Cap Administration van de FIA concludeerde dat Aston Martin geen voordeel probeerde te genereren vanwege de foutieve opgave van het kostenplaatje. “De Cost Cap Administration vindt het onder deze omstandigheden passend om Aston Martin (AMR) een ABA aan te bieden vanwege de kleine schaal van de overtreding en het feit dat AMR heeft meegewerkt aan het oplossen van de kwestie”, schrijft de FIA. Aston Martin kan niet in beroep gaan tegen de beslissing, zo staat geschreven in de uitspraak.

Op basis van deze fouten heeft de FIA een boete van 450.000 dollar uitgedeeld aan Aston Martin, het team van de Canadese zakenman Lawrence Stroll. Ook draait de formatie op voor alle kosten die de Cost Cap Administration heeft moeten maken om de zaak te beoordelen. Het team moet de boete binnen dertig dagen na de uitspraak voldoen. Deze boete telt niet mee voor het budgetplafond van 2022 of 2023.

Van de drie teams die geen certificaat ontvangen hebben van de FIA, is Red Bull Racing het zwaarst in de fout gegaan. De sanctie voor dat team bestaat uit een boete van zeven miljoen dollar, te voldoen binnen dertig dagen na de uitspraak. Ook krijgt Red Bull minder tijd om de aerodynamische ontwikkelingen te testen.

Williams ontving ook geen certificaat, maar daar werd eerder dit seizoen al een boete voor uitgedeeld. De formatie maakte net zoals Aston Martin een procedurele fout.