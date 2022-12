Eindrapport Alfa Romeo: Moeizaam einde na uitstekende start

Het Formule 1-seizoen van Alfa Romeo

Rapportcijfer: 6,7

De laatste jaren onder het vorige technische reglement van de Formule 1 waren weinig succesvol voor Alfa Romeo. Met Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi als rijdersduo werden in 2019 nog 57 punten gescoord, maar in 2020 en 2021 scoorde de renstal in totaal slechts 21 punten. De overstap naar het gloednieuwe technische reglement van 2022 kwam zodoende dus ook als geroepen voor de Zwitserse formatie, dat met een schone lei aan de nieuwe F1-cyclus begon. Raikkonen en Giovinazzi namen na 2021 afscheid, terwijl Valtteri Bottas overkwam van Mercedes en in 2022 aan nieuwkomer Zhou Guanyu werd gekoppeld.

Met het geheel nieuwe rijderspaar kende Alfa Romeo een vliegende start in het nieuwe F1-tijdperk. De seizoensopening in Bahrein werd een dubbele puntenfinish met Bottas op P6 en Zhou op P10, waardoor hij bij zijn debuutrace meteen de eerste Chinese F1-coureur in de punten werd. Het bleek de start van een sterke eerste fase van het seizoen, waarbij in zeven van de eerste negen races punten werden gescoord. Daarvoor leunde het team vooral op Bottas, die in deze zeven races telkens punten scoorde en tussen Australië en Monaco vijf keer op rij in de punten eindigde. Daarbij scoorde de Fin 46 punten, terwijl Zhou er vijf in het laatje bracht. Met 51 punten stond het team fier zegde bij de constructeurs.

Goede start krijgt geen passend vervolg

Het keerpunt van het F1-seizoen 2022 van Alfa Romeo was de Grand Prix van Groot-Brittannië, waar Zhou met de schrik vrijkwam na een zware crash en ook Bottas uitviel. Daarna zakte de door Sauber gerunde renstal ver, ver weg. De concurrentie slaagde er beter in om hun auto's door te ontwikkelen dan Alfa Romeo, dat tot de Grand Prix van Italië moest wachten op de volgende puntenfinish. Het puntje dat Zhou daar behaalde, bleek één van de slechts vier punten die het team in de tweede seizoenshelft zou scoren. Een zeer matige score, die alleen door Haas F1 negatief werd overtroffen met slechts twee puntjes na de zomerstop. Doordat Alfa Romeo in de tweede fase van het seizoen de nodige moeite had de snelheid vast te houden, zorgde er tegelijkertijd voor dat het team in de spiegels moest kijken ter verdediging van de zesde plek in de titelstrijd. Een reeks technische problemen, regelmatig gerelateerd aan de Ferrari-motor, hielp daar niet bij.

Die dreiging kwam voornamelijk van Aston Martin, dat eigenlijk precies het tegenovergestelde seizoen van Alfa Romeo kende met een slechte start en goede tweede seizoenshelft. Nadat het tempo in Abu Dhabi opnieuw tegenviel voor de Zwitserse brigade, stemde het team de tactiek voor de race af op het hinderen van de belangrijkste concurrent. Met succes: Aston Martin kwam qua punten weliswaar op gelijke hoogte, maar op basis van het beste seizoensresultaat eindigde Alfa Romeo met 55 punten op de zesde plek. Dat is het beste resultaat van Alfa Romeo/Sauber sinds 2012, toen Kamui Kobayashi en Sergio Perez het team op dezelfde positie lieten eindigen. De moeilijke tweede helft van het seizoen geeft echter stof tot nadenken met betrekking tot 2023. Wat aan de andere kant juist wel weer wat hoop geeft, zijn de puntenfinishes die na de introductie van upgradepakketten in Japan en de Verenigde Staten behaald werden. De magere vorm in Abu Dhabi moet bij de start van het nieuwe seizoen dan wel slechts een hapering blijken.

Cijfers van de redactie

Erwin Jaeggi 7,0 Ronald Vording 7,0 Niels Dijksterhuis 6,0 Bjorn Smit 6,5 Mark Bremer 7,0