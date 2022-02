De Formule 1 heeft een relatief korte winterstop achter de rug staat aan de vooravond van het seizoen 2022. Het merendeel van de F1-teams heeft inmiddels hun presentatie achter de rug en ook de eerste meters met de nieuwe bolide's zitten er door middel van een shakedown op. De formaties maken zich nu op voor de eerste driedaagse testsessie in Barcelona, die volgende week woensdag start.

Lukt het Ferrari, McLaren en Alpine om een stap te maken? Jenson Button

Jenson Button sloot zijn lange Formule 1-carrière een aantal jaren geleden af, maar weet nog maar al te goed hoe het voelde als de wintertests eraan zaten te komen. Volgens de Brit weten de teams en coureurs na dag één hoe de vlag erbij hangt. "Na de eerste run weet je hoe goed de auto is. Het is mogelijk dat er een aantal dingen gewijzigd moeten worden, of dat een aerodynamisch aspect niet helemaal lekker werkt. Maar op de eerste testdag weet je of je auto een winnaar of verliezer is", aldus de Engelsman bij het Britse Sky Sports. Button werd in 2009 F1-kampioen en wist al vanaf de eerste dag dat het wel snor zat met de door Ross Brawn ontwikkelde wagen. "Maar bij McLaren, waar ik teamgenoot was van Lewis, kregen we soms auto's waarvan we wisten dat ze bij lange na niet het tempo hadden. Met een paar aerodynamische wijzigingen werd dat vervolgens opgelost. Je kunt dus een winnende auto hebben, ondanks dat deze misschien op de eerste dag niet helemaal goed is."

"Liefst elke race een andere winnaar"

Op 20 maart staat de eerste Grand Prix van 2022 op de planning. Uitspraken over het verloop van het nieuwe jaar durft de Williams-adviseur niet te doen, al verwacht hij dat Mercedes en Red Bull Racing nog steeds de dienst uitmaken in de voorhoede. "Maar het is de vraag of het Ferrari, McLaren en Alpine lukt om dichterbij te komen. Dat is wat we willen zien. Je ziet graag dat elke race een andere winnaar heeft. Echter met het idee dat we slechts twee teams vooraan hebben, strijden er wel vier rijders om de zege. Zo zien we George Russell naast Lewis Hamilton bij Mercedes. Die dynamiek wordt zeer interessant om te volgen. Voor Hamilton is het de eerste keer met een jongere coureur naast zich."