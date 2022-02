Afgelopen november maakte Formule 1-sportief directeur Ross Brawn bekend dat er plannen werden gesmeed voor een open mediasessie, waarin de teams ieder raceweekend verplicht hun upgrades moeten onthullen en uitleggen. In de eerste versies van de sportieve reglementen voor 2022 werd gemeld dat teams bij de start van het weekend een referentiespecificatie moeten aangeven bij de FIA, waardoor de F1 geen reden zag om deze technische ontwikkelingen niet publiek te maken en er uitleg over te laten geven, vooral bij de start van een nieuw technisch tijdperk in de sport. Inmiddels heeft de FIA uitleg gegeven hoe dat proces eruit gaat zien, waarbij nieuwe onderdelen voor ieder raceweekend uitgelegd gaan worden.

Volgens de sportieve reglementen zijn alle teams verplicht om de FIA een document te sturen waarin de naam en een korte beschrijving wordt gegeven van alle grote aerodynamische componenten en het bodywork dat tijdens de vorige race niet is gebruikt, maar die de teams dat weekend wel willen inzetten. De FIA moet dit document uiterlijk donderdagmiddag ontvangen en wordt pas aan de media getoond bij het pre-event automobile display. Die vindt niet later dan 90 minuten voor de start van de eerste vrije training plaats. Teams moeten beide auto’s hiervoor een uur lang buiten de garages neerzetten en de bolides voorzien van alle belangrijke aero-componenten en bodywork dat tijdens de start van de training gebruikt wordt.

Tekst gaat verder onder de foto

An FIA delegate inspects the car of Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, in Parc Ferme Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Dertig minuten na de kwalificatie vindt nogmaals zo’n sessie plaats, aangezien de auto’s dan het parc fermé ingaan. Vijf geselecteerde teams moeten hiervoor een auto afstaan. Tijdens deze sessie moet ieder team iemand uit het management ter beschikking stellen voor een mediasessie, waarin alle veranderingen aan de aerodynamica en het bodywork ten opzichte van de vrijdagochtend uitgelegd worden.

De keuze om technische mediasessies te houden op vrijdagochtend passen binnen de veranderingen in de opzet van het F1-weekend. Zo is de traditionele mediadag op donderdag geschrapt en worden dergelijke activiteiten naar de vrijdagochtend overgeheveld. De eerste vrije training vindt hierdoor pas in de middag plaats, zodat er in de ochtend dus tijd vrij komt voor dergelijke verplichtingen. De technische mediasessies moeten voor meer nuance en een extra interesse in de sport zorgen, vooral voor fans van technische ontwikkelingen. Desondanks ligt het niet voor de hand dat de teams volledig openheid van zaken geven, aangezien zij de concurrentie niet te veel informatie willen geven over hun ontwikkelingen.