Ook top-tien uit F1-kwalificatie heeft in 2022 vrije bandenkeuze

Sinds 2006 bestaat de kwalificatie in de Formule 1 uit drie delen. Q1 (achttien minuten) en Q2 (vijftien minuten) leveren elk vijf afvallers op, waarna de overgebleven tien coureurs het tegen elkaar opnemen in Q3 (sinds 2014 twaalf minuten). In 2014 werd ook de regel actief dat de coureurs die doorgaan naar het laatste kwalificatiedeel de race moesten beginnen op de banden waarmee zij in Q2 hun snelste tijd hadden gereden. Voor de rest van het veld gold een vrije bandenkeuze. Hierdoor was het in sommige gevallen gunstiger om elfde of twaalfde op de startopstelling te staan dan negende of tiende.

Deze regel moest voor meer verschillende strategieën zorgen, maar in de praktijk kozen de teams vooraan toch steeds voor dezelfde tactiek. Daarnaast zorgde het in de races voor een groter verschil tussen de kop van het veld en de middenmoot, aangezien de topteams zo veel sneller waren dan de teams in de middenmoot dat zij zich op een hardere band voor Q3 konden plaatsen. Zo hadden zij in de wedstrijd het strategische voordeel dat zij een langere eerste stint konden rijden.

In 2019 werd er al gesproken om de bandenregel af te schaffen voor het Formule 1-seizoen 2020, maar toen was er niet genoeg steun voor. Medio 2021 kwam het onderwerp opnieuw op tafel en kon het effect van de verandering ook bekeken worden tijdens de weekenden waarin een sprintrace werd verreden, aangezien bij die Grands Prix alle coureurs eveneens een vrije bandenkeuze hadden op zondag. Tijdens de meest recente vergadering van de Strategy Advisory Committee werd er verder gesproken over de regelwijziging en besloten deze door te voeren voor het seizoen 2022.