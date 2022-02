FIA niet in staat om aanmelding Andretti als F1-team te overwegen

De afgelopen jaren heeft Andretti Autosport behoorlijk aan de weg getimmerd. De oorsprong van de Amerikaanse renstal van voormalig F1-coureur Michael Andretti ligt in de IndyCar Series, maar gaandeweg heeft men steeds meer activiteiten aan het portfolio toegevoegd. Anno 2022 komt het team ook uit in de opstapklassen richting de IndyCar, maar ook de Formule E, Extreme E en het Australische Supercars-kampioenschap. Daarnaast was Andretti Autosport afgelopen jaar in verregaande gesprekken met Sauber om het Formule 1-team van Alfa Romeo over te nemen, al ketste dat op het laatste moment af vanwege een zeggenschapskwestie.

De droom van Andretti om met een eigen team in de Formule 1 uit te komen is daarmee echter niet vervlogen, zo werd vrijdag duidelijk. Voormalig F1-wereldkampioen Mario Andretti maakte op Twitter namelijk kenbaar dat zijn zoon een startbewijs heeft aangevraagd om als elfde team toe te treden in de Formule 1. Het team gaat de naam Andretti Global dragen en moet vanaf 2024 op de grid staan. Volgens Andretti voldoet het potentiële F1-team aan alle eisen die de FIA en de Formule 1 stellen en beschikt het team ook over voldoende middelen. Andretti Global wacht nu het antwoord van de FIA af, sluit de wereldkampioen van 1978 af.

De vraag is echter of de FIA en de Formule 1 wel de behoefte voelen om de huidige tien teams aan te vullen met nummer elf Andretti Global. Duidelijk is in ieder geval wel dat een nieuwe renstal laten toetreden niet erg hoog op het verlanglijstje van de autosportfederatie staat. “De FIA is momenteel niet in de positie om te reageren op uitingen van interesse of aanmeldingen van mogelijke nieuwe inschrijvingen voor het FIA-wereldkampioenschap Formule 1, of deze aanmeldingen te overwegen”, liet de FIA weten aan The Race.

Overeenkomst met motorleverancier al rond

Het laatste nieuwe team dat toetrad tot de Formule 1, was Haas F1 in 2016. In datzelfde jaar stond Manor voor het laatst op de grid, waardoor de drie nieuwe teams van 2010 – HRT, Lotus/Caterham en Virgin/Marussia/Manor – in 2017 allemaal alweer uit de sport waren verdwenen. Sindsdien hebben enkele projecten hun interesse in een plek in de F1 geuit, maar tot toetreden is het nooit gekomen. De lat voor potentiële nieuwe toetreders is de afgelopen jaren ook fors hoger gelegd, want zij moeten 200 miljoen dollar betalen die onder de huidige F1-teams verdeeld wordt als compensatie voor het verlies van opbrengsten door de komst van het elfde team.

Andretti lijkt in ieder geval serieus te overwegen om de F1 te betreden met Andretti Global. Volgens Mario Andretti heeft het team al een deal gesloten met een motorleverancier en zijn de voorbereidingen en plannen in een vergevorderd stadium. “Ze zijn zo ver dat ze de volgende dag kunnen beginnen om alles op zijn plek te krijgen, zodra ze goedkeuring krijgen om toegevoegd te worden aan de tien huidige F1-teams”, zegt hij in gesprek met Indy Star. “Ze hebben hard gewerkt om personeel te werven. Sommige individuen zijn eerder onderdeel geweest van startups en het gebouw in Indianapolis komt lost te staan van het IndyCar-hoofdkwartier. Uiteindelijk valt alles echter wel onder één dak – samen, maar wel afzonderlijk van elkaar.”