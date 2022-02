Vragen over de Formule 1? Stel ze aan ons!

Of je de Formule 1 al jarenlang trouw volgt of je kijkt pas sinds kort, er zijn altijd wel onderwerpen die vragen opwerpen. Zo heeft alleen al de nasleep van de finale van Abu Dhabi de hele winter voor veel vraagtekens gezorgd. De FIA is inmiddels met een plan op de proppen gekomen. Maar wellicht is je nog een en ander onduidelijk. Wat bedoelt de autosportbond bijvoorbeeld met een Virtual Race Control Room? Waarom is Michael Masi geen wedstrijdleider meer?

Ondanks de controverse richten de F1-teams zich inmiddels op het komende F1-seizoen. 2022 staat in het teken van compleet nieuwe technische reglementen. De regels zijn gebundeld in een dik digitaal boekwerk, maar het duizelt je ongetwijfeld voor de ogen bij het doorspitten ervan. Dat het grondeffect terugkeert in Formule 1 is je wellicht niet ontgaan. Maar misschien vraag je je af wat dit inhoudt en waarom F1 hiervoor kiest. Waarom presenteerden veel teams niet de definitieve auto voor komend jaar? En wat gebeurt er precies tijdens een F1-test?

Stel je Formule 1-vragen aan Motorsport.com!

Motorsport.com beantwoordt graag al je vragen over de Formule 1, ongeacht het onderwerp. Stuur daarom tot en met maandag 21 februari 12.00 uur je vragen in. Dit kan in de comments onder dit artikel of via Twitter, Facebook of Instagram. Uiteraard mag het ook per mail via nl.info@motorsport.com. Dan geven wij volgende week, nog voor de start van de eerste wintertest, antwoord op je brandende vragen! Zo begin je optimaal voorbereid aan het nieuwe seizoen en kan je je vrienden nog beter op de hoogte stellen van de belangrijkste zaken.