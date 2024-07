De naam Lance Stroll staat in 2016 niet heel erg hoog op de lijstjes voor de meeste Formule 1-teams. De Canadees is net uit de Driver Academy van Ferrari gezet en heeft wat tests namens Williams afgewerkt. In de Formule 3 laat hij echter mooie dingen zien. Zulke mooie dingen dat hij zelfs de titel met overmacht naar zich toe trekt. Het is voor Williams het signaal om Stroll binnen te halen, al zou het sponsorgeld van vader Lawrence ook de keuze een stuk makkelijker maken.

Zo verschijnt half maart 2017 een ietwat verlegen Stroll in Melbourne in de paddock. Alle media-aandacht overweldigt hem duidelijk. "Dit is een nieuw circuit, ik heb nog nooit eerder in Australië geracet. Ik ben razendenthousiast en kan niet wachten om te beginnen", vertelt de toen negentienjarige rijder. "Het is niet alleen een nieuw circuit, maar ook een andersoortig circuit. Het is een soort van stratencircuit, dus dat is voor mij een extra uitdaging."

Lance Stroll begon best aardig aan zijn F1-carrière Foto door: Motorsport Images

Op vrijdag is dan het moment voor Stroll daar. Hij mag voor het eerst als officiële F1-coureur starten in een training. Het gaat best aardig. In de eerste training pakt hij een prima dertiende plaats mee, al is het gat met teamgenoot Felipe Massa een halve seconde. De training daarna is het gat gehalveerd, dus de stijgende lijn is zichtbaar. "Ik moet het langzaam opbouwen en de limiet opzoeken. Ik liet ook vandaag nog wat marge", vertelt Stroll na afloop van zijn twee oefensessies op Albert Park. Hij is ook kritisch. "VT2 was rommelig. De eerste ronde was goed, maar daarna moest ik mijn snelle ronde afbreken vanwege een gele vlag. Ik kon daardoor niet gebruik maken van de ultrasofts."

Crash doet de das om

Een dag later is het tijd voor de kwalificatie. Al in de derde trainingen zijn de voortekenen voor Stroll niet heel florissant. Hij komt daarin niet verder dan een toch ietwat teleurstellende zeventiende plek, ver achter Massa. Een crash helpt ook niet mee. De kwalificatie wordt een drama. Alleen Jolyon Palmer in de Renault is langzamer. "We moesten ons in de kwalificatie haasten, waardoor we niet volgens plan konden rijden", vertelt de teleurgestelde rijder. "Mijn tijd in VT2 was een halve seconde sneller. Dus er had veel meer in gezeten."

Dat er meer pace in zat dan de negentiende startplek, blijkt al snel na de start van de Grand Prix. Binnen een mum van tijd steekt Stroll een aantal coureurs voorbij, maar dat is vooral te danken aan het compleet verremmen voor de eerste bocht. Het levert hem een flat spot op, waardoor hij in plaats van de geplande eenstopper, een tweestopper moet uitvoeren. Ondanks de tweestopper houdt hij zich prima staande in het middenveld, maar finishen doet hij niet. Een ronde of vijftien voor het einde van de race begeven zijn remmen het.

"Volgens mij deed de remschijf het niet meer. Ik drukte de rem in, die voelde lang aan. Ik had geluk dat het op een plek gebeurde waar veel run-off is. Het is jammer dat het incident [in VT3] gisteren ons zoveel plekken kostte in de kwalificatie, maar ik heb het naar mijn zin gehad", besluit Stroll. Chief technical officer van Williams Paddy Lowe vindt dat Stroll trots mag zijn op zijn debuut, maar baalt van de uitvalbeurt. "We moeten dit voor de rest van het seizoen zien te voorkomen", legt hij uit.

Later dat seizoen verrast hij vriend en vijand door tijdens een bizarre GP van Azerbeidzjan derde te worden. Uiteindelijk rijdt Stroll twee jaar voor Williams, waarna hij overstapt naar Racing Point - wat nu Aston Martin is. Mede dankzij het feit dat zijn vader de eigenaar van het team is, is zijn positie eigenlijk nooit aan het wankelen geweest. 2020 is tot nu toe zijn beste seizoen geweest, waarin hij twee keer op het ereschavot mocht plaatsnemen. Ook staat er een pole achter zijn naam. Op een drijfnat Istanbul Park greep hij de snelste tijd in de kwalificatie voor de Turkse GP van 2020.