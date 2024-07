Ferrari informeerde begin dit jaar Carlos Sainz dat hij plaats moet maken voor zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Sindsdien wordt er druk gespeculeerd over de toekomst van de Spanjaard. Motorsport.com heeft vernomen dat Williams haar geduld verliest en dat het andere opties overweegt, ondanks dat de coureur uit Madrid nog wel de voorkeur geniet. Ook zouden Alpine en Sauber een contract hebben aangeboden.

Na zijn vijfde podium van het jaar vertelde de Ferrari-coureur daar het volgende over. “Ondanks dat teams misschien nerveus worden of druk op mij uitoefenen, moet ik ook genieten van dit moment op het podium”, zei de 29-jarige coureur. “Ik zal rechtdoorzee zijn met de teams, maar het is ook voor mij een belangrijke beslissing en ik neem alle tijd die ik nodig heb om deze beslissing te maken. Ik kan er niks aan doen als er teams zijn die niet kunnen wachten of ongeduldig zijn. Het is mijn toekomst, mijn beslissing”, klonk de coureur stellig.

Kan Alpine Sainz overtuigen?

Voorafgaand aan het raceweekend op de Red Bull Ring hield Sainz zijn lippen stijf op elkaar wanneer hem gevraagd werd met welke teams hij in gesprek was. Wel vertelde de Spanjaard dat hij wenste geen termijn te geven voor zijn beslissing, aangezien dit de komende tijd veel kan veranderen. Alpine wordt de laatste weken nadrukkelijk in verband gebracht met de diensten van de drievoudig GP-winnaar. Hoewel Sainz heeft aangegeven de huidige vorm van teams niet in beraad te nemen, werkt de recente opmars van de Franse renstal zeker niet tegen.

De belangrijkste argumenten die een team echter kan geven aan de huidige Ferrari-coureur zijn de toekomstplannen voor 2026, als de nieuwe technische reglementen in werking zullen treden. Hoewel Bruno Famin, teambaas van Alpine, heeft aangegeven dat de ontwikkeling van de nieuwe krachtbron op koers ligt, heeft Motorsport.com begrepen dat Flavio Briatore een overstap naar klantenmotoren van Mercedes overweegt.