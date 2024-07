De situatie bij McLaren is in relatief korte tijd flink veranderd. Begin 2023 worstelde het team om serieus mee te doen om de punten, maar door updates stond het er halverwege het seizoen veel beter bij. Sindsdien is die stijgende lijn alleen nog maar verder doorgetrokken. Het gevolg: Lando Norris staat na elf races al op 156 punten en is daarmee de nummer twee in het kampioenschap achter Max Verstappen. Ter vergelijking: in de eerste elf races van 2023 scoorde Norris slechts 60 punten. Bovendien heeft Norris dit jaar een einde gemaakt aan de droogte door de Grand Prix van Miami te winnen en zo zijn eerste F1-zege te pakken.

In een interview met Motorsport.com blikt Norris terug op het seizoen tot dusver. "Het is erg goed geweest, ik heb mijn eerste zege te pakken", trapt de Britse McLaren-coureur af. "We zaten er een paar keer heel dichtbij, wij zijn constant een van de beste teams geweest. Dat was in het begin niet het geval", benadrukt hij. "Het was duidelijk dat we er in Bahrein behoorlijk ver vandaan stonden. Ik geloofde wel dat we vooruitgang zouden boeken, maar niet zo snel als dat we nu hebben gedaan."

Norris haalt daarnaast aan dat hij vanaf het begin van het seizoen er niet van overtuigd was dat Red Bull net als in 2023 zou domineren. "Ik zei al begin dit jaar: 'Ik verwacht niet dat Red Bull opnieuw gaat domineren. Ik denk dat wij races kunnen winnen en dat Ferrari races zal winnen.' Dat is allemaal ook bewaarheid geworden. Ik had niet verwacht dat we het gat dat we aan het begin van het jaar ten opzichte van Ferrari en Red Bull hadden, zo snel zouden dichten. Maar dat is op een goede manier bedoeld. Dus ik ben blij. Blij met wat ik heb gedaan, maar met name met wat het team heeft gepresteerd. Zoals altijd zijn er zaken die ik wil verbeteren en waar ik nog niet helemaal gelukkig mee ben."

Niet aanvallen

Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

Doorgevraagd waar hij dan precies op doelt, antwoordt Norris: "Mijn algemene aanpak om snel te rijden met deze auto." Hij geeft toe dat hij al snel rijdt, maar: "Het kan nog sneller!", lacht de tweevoudig polesitter. "Ik wil gewoon meer aanvallen, maar dat is fout. In de kwalificatie wil ik altijd later remmen en gewoon aanvallen. Dat is compleet fout. Maar dat is hoe ik dat normaliter doe en dat is dus niet de juiste aanpak. Op sommige manieren is het juist heel goed, want dan haal je er net meer iets uit in de kwalificatie. Dat is tot nu toe ook vaak genoeg bewezen. Maar er zijn dan ook momenten dat je denkt: 'Doe het niet'. Dat is soms moeilijk, om jezelf te moeten vertellen 'ik moet nu langzamer rijden om sneller te gaan'. Dat is niet makkelijk."

In de kwalificatie spelen ook de banden een rol en hoe deze opgewarmd worden voor de ideale ronde. Door die agressievere aanpak verliest Norris juist wat grip tijdens zo'n vliegende ronde, maar door zijn kennis van de banden zijn naar eigen zeggen zijn races 'ontzettend sterk'. "Ik heb een goed begrip van hoe de banden te sparen en dat soort zaken. Maar in de kwalificatie heb ik dat punt nog niet bereikt dat het gewoon gaat. Je moet dan naar buiten gaan en onbewust rijden. Dat is wat je nodig hebt op het hoogste niveau. Je moet van alles op de hoogte zijn en het gewoon doen. Je denkt dan niet hoe, je doet het gewoon. Nu denk ik nog steeds te veel na, zo van 'probeer niet te laat te remmen, val niet aan als je te hard remt, probeer niet te snel te sturen'. Soms ben ik daar beter in, soms heb ik er nog moeite mee."

Volgens Norris heeft teamgenoot Oscar Piastri daar al minder moeite mee. "Oscar lijkt er veel meer vrede mee te hebben om niet te pushen en hij kan meer uit de auto halen zonder het te hard te proberen. Ik denk dat ik soms nog iets te hard mijn best doe om die twee tienden van een seconde te winnen terwijl er eigenlijk maar één tiende in de auto zit. Het gaat erom dat je je verwachtingen over wat je op een bepaalde dag uit de auto kunt halen, bijstelt."