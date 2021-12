Het was voor het eerst sinds 2016 dat Hamilton aan de bak moest tot het einde van het seizoen. De laatste die hem voor kon blijven in de titelstrijd was voormalig Mercedes-teamgenoot Nico Rosberg. Max Verstappen had afgelopen seizoen het juiste materiaal en voor het eerst in jaren kreeg Hamilton weer tegenstand tot het laatste moment. Zoals bekend is Verstappen de nieuwe wereldkampioen en komt dat volgens Jordan omdat Hamilton te aardig is geworden.

"Je kan niet ontkennen dat Verstappen de titel niet heeft verdiend. Aan de andere kant vind ik wel dat Hamilton de deur [voor Verstappen] heeft geopend. Hij heeft toegestaan dat iemand - zo arrogant en agressief als Verstappen - hem van de kaart bracht en daardoor de titel afpakte", stelt de oud-teambaas van Jordan tegenover de BBC. "Ik denk dat Lewis te lang te aardig is geweest en zichzelf harder moet maken. Dat zag ik bijvoorbeeld aan zijn lichaamstaal. Luister allereerst hoe hij na afloop sprak: het was zo sportief. Groot-Brittannië mag onwijs trots zijn op wat hij heeft gedaan, maar aardige gasten winnen geen titels en hij begint een aardige gast te worden."

Jordan kwam in 1991 in de Formule 1 en liet Michael Schumacher debuteren tijdens de Grand Prix van België in dat seizoen. Ook Damon Hill, de wereldkampioen van 1996, heeft voor de Brit gereden. Toch is Hamilton een speciale in Jordans ogen. "Hij is de beste coureur die ik ooit gezien heb en ik heb heel wat voorbij zien komen. Ik zet hem dus wel op een voetstuk."