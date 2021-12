Zondag 12 december 2021 is een dag die hoe dan ook de geschiedenisboeken van de Formule 1 en de sport over het algemeen zou bereiken. Voor het eerst sinds 1974 gingen twee coureurs met een gelijk aantal punten naar de finale van het seizoen. Max Verstappen en Lewis Hamilton verzamelden in de voorgaande 21 races maar liefst 369,5 punten. Verstappen had een overwinning meer dan Hamilton, maar de Brit was de sterkste met drie overwinningen in de laatste drie races. Daarmee waren alle ingrediënten aanwezig voor een epische strijd om de Formule 1-wereldtitel 2021 op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi.

Bij het doven van de lichten waren negentien coureurs vertrokken voor 58 ronden en de start van Verstappen was niet best. Vanaf de startlijn was Lewis Hamilton beter weg, hij nam direct de leiding in de wedstrijd voor Verstappen en Sergio Perez. De Mexicaan nam de derde plek van Lando Norris over. Verstappen ging in de negende bocht direct weer in de aanval. Hij kwam aan de binnenkant bij Hamilton en zette de wagen aan de binnenkant, Hamilton nam actie om een aanrijding te ontwijken en bleef aan de leiding door de chicane af te snijden. De Brit had een marge en hield die vast, hij kreeg van het team te horen dat men blij was met de marge. De FIA-stewards keken naar het incident en vonden een onderzoek niet nodig. Red Bull-teammanager Jonathan Wheatley vond geen gehoor bij FIA-racedirecteur Michael Masi.

Verstappen moest daardoor aan de bak, zijn achterstand bedroeg anderhalve seconde op Hamilton. De Engelsman bouwde de marge in de volgende ronden uit naar zo’n drie seconden op Verstappen. Perez had op zijn beurt de derde plek te pakken en kon Verstappen aardig volgen, iets wat Red Bull in het strategische gevecht goed kon gebruiken. Hamilton bleef rondjes wegtikken en deed dat in rap tempo. Hij reed ronde na ronde de snelste tijden en reed in rap tempo weg bij Verstappen, die intussen na zo’n twaalf ronden al problemen kreeg met zijn zachte achterbanden. Red Bull kwam daardoor voor de keuze te staan om per ronde meer achterstand te nemen of dat Verstappen vroeg binnen zou komen.

Aan het begin van de veertiende ronde kwam Verstappen binnen en stapte hij over op de hardste compound. Hij kwam op de vijfde plek terug op de baan, maar kon Norris vlotjes verschalken. Mercedes reageerde door Hamilton een ronde later binnen te halen, ook hij stapte over op een verse set van de harddste compound. Perez nam de leiding in de wedstrijd over en kreeg via de boordradio te horen dat hij op ‘Plan B’ zou gaan, duidend op een poging om Perez lager buiten te houden. Verstappen had een ander probleem, hij zat in de vuile lucht achter Ferrari-coureur Carlos Sainz en moest zijn oud-teamgenoot snel verschalken om de schade te beperken. Dat viel echter niet mee, zo bleek in de ronden daarna. Verstappen verloor eenmaal controle over zijn wagen in de laatste sector, hij ging even buiten de baan en verloor weer een ronde om Sainz te pakken.

Perez speelt het teamspel briljant voor Red Bull

Richting bocht 6 wist Verstappen eindelijk voldoende snelheid op te bouwen om op DRS langs Sainz te komen. Zijn achterstand op Hamilton was intussen opgelopen tot acht seconden. Perez verdedigde de voorsprong op Hamilton, die met grote happen weggewerkt werd door de Brit. Perez kreeg de instructie van Red Bull om Hamilton op te houden, maar hoe lang zou hij dat kunnen doen? Het antwoord op die vraag kwam vrij snel. De twintigste ronde gaf het antwoord. Hamilton kwam langs Perez, maar de Mexicaan speelde het teamspel voor Red Bull door stevig terug te vechten. Zo kwam het tot een spectaculair gevecht waardoor Hamilton en Perez zo’n vijf seconden verloren. Hamilton wist een ronde later alsnog de eerste pek over te nemen, maar Verstappen was weer in beeld op twee seconden achterstand van Hamilton. “Checo is een legend”, verklaarde Verstappen via de boordradio. Perez liet Verstappen voorbij en kwam direct daarna naar binnen voor een nieuwe set van de hardste compound. De kansloze positie van Verstappen na de pitstops was daardoor iets minder kansloos, maar Hamilton had nog altijd meer snelheid dan zijn Nederlandse rivaal. Hamilton kon de rondjes van Verstappen spiegelen.

Kimi Raikkonen, bezig aan zijn laatste Formule 1-race, maakte in de 27ste ronde een schuiver aan het eind van het lange rechte stuk nadat de remmen het begaven. De Fin bracht zijn wagen nog terug naar de pits, maar de schade bleek onoverkomelijk voor Alfa Romeo. Zodoende kwam de loopbaan van de oud-wereldkampioen kwam op jammerlijke wijze ten einde. Ook George Russell moest de tweede helft van de race vanuit de pits bekijken, de versnellingsbak in de Williams begaf het en de Engelsman bracht de wagen in de pits. Voor de nieuwe Mercedes-coureur in 2022 kwam er dus ook geen vrolijk eind aan zijn loopbaan bij Williams.

VSC zorgt voor nieuwe situatie: Verstappen maakt nog een pitstop

Met de helft van de race nog te gaan liet Hamilton weer zien dat hij iets meer snelheid had. In een cruciale fase wist de Engelsman zijn voorsprong weer iets verder uit te bouwen naar vijf seconden. Verstappen kon reageren, maar Hamilton deed er schijnbaar zonder veel moeite nog een schepje bij op. De steeds groter wordende marge van Hamilton werd gestokt toen Antonio Giovinazzi in de 36ste ronde met een technisch probleem stilviel bij het uitkomen van bocht 9. De Italiaan, die daardoor uitviel in zijn laatste race, parkeerde de wagen niet heel handig waardoor een virtuele safety car noodzakelijk was om marshals veilig richting de wagen van Giovinazzi te sturen.

Verstappen reageerde door naar binnen te komen voor een nieuwe set van de hardste compound, Hamilton bleef daarentegen buiten op banden die op dat moment al 22 ronden oud waren. Het bergen van Giovinazzi’s Alfa duurde enkele minuten voordat de race hervat werd met een verschil van zeventien seconden tussen Hamilton en Verstappen. Op de verse banden moest Verstappen aanzienlijk wat terrein goed maken op Hamilton, die via de boordradio paniekerig vroeg waarom hij niet binnengehaald was door zijn team. Het antwoord was simpel van hoofdengineer Bono: “We wilden niet het risico lopen om de positie op de baan te verliezen [ten opzichte van Verstappen].”

Verstappen werkte in de ronden na het vrijgeven van de baan in rap tempo vier seconden af van zijn achterstand. Hamilton kon op de oude banden echter nog een heel aardig tempo rijden om Verstappen van het lijf te houden. De Nederlander had een mirakel nodig om zijn kampioenschap te redden.

De ultieme climax: Hamilton vs. Verstappen in de laatste ronde

Met tien ronden te gaan had Verstappen zijn achterstand teruggebracht tot 12,1 seconden, maar bij Hamilton groeide de nervositeit toen Norris linksvoor lek reed. De McLaren-rijder maakte een extra pitstop nadat zijn band de geest gaf. Hamilton had de achterblijvers intussen achter zich gelaten en kon weer een beetje ademen. Verstappen moest diezelfde achterblijvers nog verschalken en ook dat was geen sinecure. Met vijf ronden te gaan kreeg het bizarre Formule 1-seizoen 2021 nóg een twist. Nicholas Latifi crashte bij het uitkomen van het hotel-complex en stond overdwars op de baan. De safety car werd direct naar buiten gestuurd en Red Bull handelde rap door Verstappen nogmaals naar binnen te halen voor een nieuwe set softs.

Hamilton bleef buiten en sloot aan achter de safety car. Het opruimen van de auto van Latifi nam echter wat ronden in beslag. De auto’s op een ronde achterstand, vijf in getal, kregen van de racedirecteur geen toestemming om voorbij Hamilton en de safety car te gaan. Red Bull-coureur Verstappen zat daardoor op een flinke achterstand van Hamilton. Verstappen reageerde via de boordradio enigszins gelaten op die beslissing, hij lachte: “Dit is geen verrassing.” Die beslissing werd herzien en ineens kwam het bericht waardoor de achterblijvers wel langs Hamilton en Verstappen mochten.

Met nog een ronde werd de wedstrijd hervat en zat Verstappen op de staart bij Hamilton. In bocht 5 zette Verstappen zijn wagen aan de binnenkant bij Hamilton en nam de eerste plaats over. Verstappen ging als leider het laatste rechte stuk op en hield Hamilton aan de buitenkant. Bij het ingaan van bocht 6 probeerde Hamilton het nog, maar tevergeefs. Verstappen hield de positie vast en reed naar de overwinning en de wereldtitel in 2021. Hamilton eindigde op de tweede plaats voor Carlos Sainz, die de derde plaats overnam van Sergio Perez. De Mexicaan werd tijdens de safety car-periode naar binnen gehaald door een technisch probleem.

Zo kreeg een controversieel seizoen een werkelijk krankzinnig einde met een Nederlandse wereldkampioen. De klaagzangen van Toto Wolff ten spijt, de wereldtitel was voor Red Bull en Max Verstappen. De troostprijs? Die ging wel naar Mercedes met de winst in het constructeurskampioenschap.

Uitslag Formule 1 Grand Prix van Abu Dhabi

