Brundle: Gedeelde F1-titel Verstappen-Hamilton zou passend zijn

De Formule 1 beleefde afgelopen zondag in Abu Dhabi een zinderende finale. Lewis Hamilton leek lange tijd op weg naar zijn achtste wereldtitel, totdat een crash van Nicholas Latifi zes ronden voor het einde alle kaarten opnieuw schudde. Max Verstappen kreeg zo opeens een niet te missen kans op de hoofdprijs en schreef daarmee geschiedenis. Na afloop was het Mercedes-kamp woedend op de wedstrijdleiding. Race director Michael Masi koos ervoor de sportieve reglementen te overrulen om nog een laatste ronde te kunnen racen. Mercedes heeft nog altijd geen formeel besluit genomen over een eventueel beroep, al lijkt het niet aannemelijk dat de FIA besluit om Verstappen zijn titel af te nemen.

De opmerkelijke herstart in Abu Dhabi uitgelegd: Wat de F1-reglementen zeggen over de herstart na safety car-fase

De alom gerespecteerde Formule 1-analist Martin Brundle komt met een creatieve oplossing: “Verdient Max het kampioenschap? Uiteraard verdient hij dat”, zei de Brit in zijn column op de website van Sky Sports. “Hij heeft [dit seizoen] 652 ronden aan de leiding gelegen, ten opzichte van 303 ronden van Lewis. Hij vertrok bij 15 van de 22 races als leider in het wereldkampioenschap, waaronder de laatste 7. Hij won 10 races ten opzichte van 8 van Lewis. En hij heeft onderweg niet het meeste geluk gehad, tot die laatste paar kilometer natuurlijk.”

Hij vervolgt: “Lewis had ook zijn achtste titel verdiend. Om eerlijk te zijn zou ik graag zien dat ze de titel konden delen. Zijn pure snelheid, constantheid, toewijding, stijl, klasse en doorzettingsvermogen, met name in de slotfase, was fantastisch. In zijn 288e GP op 37-jarige leeftijd zette hij weer een wereldstart neer. De laatste ronden in Abu Dhabi, waar de hele wereld met gigantische kijkcijfers naar ons keek, was niet ons beste moment. We moeten deze winter iets veranderen. We hebben onze fans zeker in verwarring gebracht.”

De uitspraken van Brundle staan niet volledig op zichzelf. Ook tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso liet al weten zich daar wel in te kunnen vinden: “Het wordt nog wel een dingetje. Als je de 22 races bekijkt, kunnen allebei de coureurs wereldkampioen zijn. Meer dan ooit tevoren zou je de trofee in tweeën kunnen splitsen. Als dat kon, dan was dit het jaar geweest om dat te doen. Want ze waren allebei uitzonderlijk goed.”

Jan Lammers blikt terug op de Formule 1-finale in Abu Dhabi