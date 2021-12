De Mexicaan lag op de derde plek op het moment van de bandenwissels van Verstappen en Hamilton. Red Bull Racing besloot Perez buiten te houden en de opdracht te geven Hamilton zo lang mogelijk op te houden. "Het was cruciaal op dat moment", aldus Perez. "Ik wist dat Lewis de race controleerde en daardoor een eventuele virtual safety car-situatie kon verteren. Het was een kritieke situatie. Uiteindelijk pakte het goed uit. Ik ben blij dat ik Verstappen en het team heb kunnen helpen. Het was lastig, want je wil je ook niet te veel bemoeien met dat kampioenschap." Verstappen complimenteerde Perez tijdens de race met zijn verdedigende werk: "Checo is een legende", sprak de Nederlander.

Het team gaat altijd boven alles Sergio Perez

En de keuze van Red Bull om Perez zo lang mogelijk buiten te houden had natuurlijk gevolgen voor de banden, deze verloren per ronde meer grip. Dit terwijl Hamilton met rasse schreden dichterbij kwam. "Dat was een gok", antwoordde hij op een vraag van Motorsport.com hierover. "Op dat moment ben je eenvoudig te passeren. Ik stond op zachte banden die achttien of negentien ronden oud waren. Lewis daarentegen stond op vers rubber. Het is een beetje zoals de tow die ik gaf [aan Verstappen in de kwalificatie]. Je plant het, maar het kan verschrikkelijk verkeerd aflopen. Uiteindelijk werkte het plan."

Perez verdedigde hard tegen de zevenvoudig wereldkampioen. In de zesde bocht leek de Red Bull-coureur gepasseerd te zijn, maar de Mexicaan remde extreem laat en kon de positie terugwinnen. Hierdoor liep Verstappen tot een tel in op de Brit. "Dat was een sleutelmoment. Ik ben blij dat het zo gelopen is. Ik had hem ook slechts een halve seconde kunnen kosten, maar uiteindelijk werd dat meer." Op de vraag of Perez was bang te toucheren met Hamilton, antwoordde hij: "Ja, maar tegelijkertijd reed ik op een plek waarbij ik niets te verliezen had. Het is niet de positie waar je in wilt zitten, maar het team gaat altijd boven alles."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Foto door: Erik Junius

Uiteindelijk haalde Perez de eindstreep op het Yas Marina Circuit niet. Kort na de crash van Williams-coureur Nicholas Latifi haalde het team de Mexicaan naar binnen vanwege een motorprobleem. De Oostenrijkse formatie wilde voorkomen dat hij de RB16B op of naast de baan moest parkeren, met een eventuele verlenging van de neutralisatie tot gevolg. De uitvalbeurt betekende wel dat de titel bij de constructeurs vergeven was aan Mercedes, maar uiteindelijk zegevierde teamgenoot Verstappen. Hierdoor werd hij de allereerste Nederlandse Formule 1-kampioen.

Voor Perez zit zijn eerste jaar bij Red Bull erop. De Mexicaan is op de vierde positie geëindigd in de eindstand bij de coureurs met 190 punten. De coureur afkomstig uit Guadalajara voegde in 2021 ook een zege aan zijn CV. Na een knotsgekke eindfase - die ingezet werd door een klapband bij Verstappen - tijdens de Grand Prix van Baku, kwam Perez als eerste over de meet.