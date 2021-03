Brivio verklaart keuze Alpine voor alternatieve managementstructuur

Na het onverwachte vertrek van teambaas Cyril Abiteboul heeft Alpine besloten om het voor 2021 over een andere boeg te gooien. Er werd besloten om geen directe vervanger aan te wijzen voor de Fransman, maar juist om de taken te verdelen tussen Marcin Budkowski en Davide Brivio, die de overstap maakte van het MotoGP-team van Suzuki. Brivio wordt als racing director de eindverantwoordelijke voor de gang van zaken op het circuit, terwijl Budkowski verantwoordelijk is voor het geleverde werk op de fabriek van Alpine.

De keuze voor twee eindverantwoordelijken is een bewuste geweest, zo verklaarde Brivio tegenover geselecteerde media, waaronder Motorsport.com. “We hebben voor dit type organisatie gekozen waarin de rollen gescheiden worden in de operatie in Enstone en de operatie op het circuit. Wij hadden het gevoel dat een combinatie tegenwoordig vrij lastig is, want er zijn 23 races en als je de organisatie wil verbeteren en het team wil laten groeien, dan moet je heel gefocust zijn op alle aspecten”, stelt de Italiaan. “We hebben dus besloten om dat uit elkaar te halen en het is voor mij natuurlijk heel handig dat Marcin deze rol bekleedt. Hij heeft het geweldig gedaan met het organiseren en managen van de faciliteit in Enstone.”

Brivio wordt tijdens de Grand Prix-weekenden dus verantwoordelijk voor de prestaties van Alpine. “Als we hier voor het raceweekend zijn, moet ik ervoor zorgen dat we alle ingrediënten hebben om te kunnen presteren, dat de coureurs blij en op hun gemak zijn, dat ze alles hebben wat nodig is en dat ik naar hun vragen en klachten luister”, beschrijft hij zijn eigen rol. “Als we op het circuit arriveren, proberen we waarde te geven aan het werk van meer dan 1100 mensen in Enstone en Viry. Dat is een grote verantwoordelijkheid voor onze medewerkers die meereizen naar het circuit, dus ongeveer 10 procent van ons personeel. Wat we willen is op alle vlakken en in iedere situatie efficiënt zijn, zowel op de fabriek als op het circuit.”

Alpine begint met 'goede basis' aan tijdperk Brivio

Voor Brivio is zijn werk bij Alpine de eerste keer dat hij werkzaam is in de F1-paddock. Hij is onder de indruk van de huidige stand van zaken in de organisatie van het Franse team. “Ik moet zeggen dat ik binnenkwam bij een heel goede organisatie met goede mensen en heel goede engineers. Marcin heeft organisatorisch sterk werk geleverd en ik ben tevreden met hoe het team hier op het circuit werkt”, complimenteert hij het team. Veranderingen heeft hij nog niet doorgevoerd, maar voor de toekomst sluit hij dat niet uit. “Ik denk dat we met een heel goede basis beginnen. Het is een goed team met heel goede mensen, maar tot je de top bereikt moet je jezelf altijd verbeteren en bekijken hoe je het beter kan doen. Dit is voor alle betrokkenen de doelstelling. Zoals gezegd begin ik door rond te kijken, maar de manier waarop de organisatie staat en de werkwijze bevallen mij goed. Samen moeten we kijken waar we ons kunnen verbeteren, want iedereen wil beter worden.”

VIDEO: De hoogtepunten van de onthulling van de Alpine A521