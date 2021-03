Na het binnenhalen van de Formule 2-titel in 2020 werd Schumacher door de Ferrari Driver Academy beloond met een stoeltje in de Formule 1. De verwachting was dat de jonge Duitser bij Alfa Romeo gestald zou worden, maar dat team hield vast aan rijders Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi. Vervolgens besloot de roemruchte Italiaanse renstal om Schumacher de komende seizoenen bij Haas F1 Team te plaatsen. Het Amerikaanse team heeft echter al aangegeven dat 2021 geheel in het teken van 2022 komt te staan, waardoor de renstal na de reglementaire veranderingen hoopt een flinke stap voorwaarts te zetten.

Ralf Schumacher, in de Formule 1 actief voor Jordan, Williams en Toyota, verwacht daarom ook dat zijn neefje een moeilijk debuutseizoen tegemoet gaat. “De Haas is de minst ontwikkelde auto, omdat het team zich liever richt op de auto voor 2022. Dat jaar komen er geheel nieuwe technische reglementen. Aan de andere kant profiteert Haas van de nieuwe Ferrari-motor, die naar verluidt veel beter is dan die van vorig jaar. Toch verwacht ik Haas helemaal achteraan, want Williams en Alfa leken tijdens de test veel sterker”, vertelde hij in gesprek met F1-Insider. Zijn conclusie is helder: “Mick kan slechts drie dingen doen: zo weinig mogelijk fouten maken, sneller zijn dan zijn teamgenoot en dan optimaal voorbereid naar 2022 gaan. Het wordt een soort stagejaar voor hem, dus we moeten allemaal niet te veel verwachten.”

'Auto en team rond Verstappen gebouwd'

Bij Red Bull Racing stapt weliswaar geen debutant in, maar het Oostenrijkse team begint voor het derde opeenvolgende jaar met een andere coureur aan het seizoen. Na het vertrek van Daniel Ricciardo eind 2018 mochten Pierre Gasly en Alexander Albon het proberen als teamgenoot van Max Verstappen, maar allebei slaagden ze er niet in om een dermate goede indruk achter te laten dat zij langer mochten aanblijven. In 2021 krijgt de Nederlander dus opnieuw een nieuwe teamgenoot, ditmaal een met meer ervaring: Sergio Perez.

Perez arriveert dan wel met tien jaar F1-ervaring bij Red Bull, maar toch denkt Schumacher niet dat de Mexicaan een serieuze bedreiging vormt voor Verstappen. Daarvoor zijn de auto en het team te veel op Verstappen afgestemd, vermoedt de Duitser. “Verstappen is een supertalent, dat staat buiten kijf. Toch denk ik dat Perez dichter bij hem in de buurt staat dan Alexander Albon in 2020. Perez zal er niet vier tienden achter zitten, maar hij heeft wel wat tijd nodig om op de toppen van zijn kunnen te presteren in de Red Bull. Een ding is namelijk duidelijk: de auto en het hele team zijn rond Max Verstappen gebouwd.”