Leclerc: "Vreemde sfeer" van vorig seizoen weg bij Ferrari

Ferrari kende een beroerd seizoen 2020. Drie podiumplaatsen en een zesde plaats in het kampioenschap betekende de slechtste teamprestatie van de Scuderia in veertig jaar. De Italiaanse stal worstelde met een ondermaats presterende wagen die niet alleen motorisch zwak was, maar ook aerodynamisch veel problemen kende. Om de sfeer nog beter te maken werd in mei – nog voor er een meter was gereden – al bekendgemaakt dat het contract van viervoudig wereldkampioen Vettel aan het einde van het seizoen niet zou worden verlengd.

“Toen begin 2020 binnen het team de realiteit van de situatie begon door te dringen, ontstond er een vreemde sfeer”, blikt Leclerc terug. “We realiseerden ons dat het veel erger was dan verwacht en voelden ons dan ook een tijd lang niet zo geweldig. Maar al vrij snel veranderde de mentaliteit en was er een enorme motivatie om terug te willen komen naar waar we horen te staan.”

Dat gevoel heeft het team ook na het vertrek van Vettel weten vast te houden, vervolgt Leclerc. De Monegask prijst daarbij vooral ook de input van nieuwbakken Ferrari-coureur Carlos Sainz. “Carlos brengt zijn ervaring van andere teams mee. Dat is erg interessant en biedt ons nieuwe werelden om te ontdekken. We zijn er echt op gebrand om de zaken beter te doen en betere dagen te hebben.”

Ferrari kende een redelijke wintertest in Bahrein. Volgens teambaas Mattia Binotto is het grootste probleem van vorig jaar – het gebrek aan snelheid op de rechte lijn – verholpen. Ook toonde hij zich tevreden met het feit dat de prestaties van de SF21 op de baan overeenkwamen met de data van de testbank en de windtunnel in Maranello. “Ik denk dat we tevreden kunnen zijn met die correlatie. Dat betekent namelijk dat we in ieder geval een goede basis hebben voor de volgende simulaties of eventuele ontwikkelingen. Die correlatie was een belangrijke factor tijdens de testdagen, tot nu toe gaat het best goed.”

