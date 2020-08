Ricciardo wilde ook tattoo-weddenschap met Marko aangaan

Afgelopen week kwam naar buiten dat Daniel Ricciardo een weddenschap heeft afgesloten met Renault-teambaas Cyril Abiteboul. Als de Australiër in 2020 een podiumplaats behaalt, dan laat Abiteboul een tattoo zetten. Eenzelfde weddenschap wilde Ricciardo ook afsluiten met zijn voormalige baas Helmut Marko, de topadviseur van Red Bull. “Hij kwam met dit tattoo-idee. Ik weigerde en zei: ‘Ik zal nooit in mijn leven een tattoo nemen’”, luidde het duidelijke antwoord van Marko tegenover Motorsport.com. Wat de weddenschap voor 2020 dan wel wordt, daar zijn de heren nog niet over uit.

Het is absoluut niet zo dat Marko niets heeft met weddenschappen. Hij heeft zelfs een historie met weddenschappen met Ricciardo. Begin 2019 werd de voormalig Red Bull-coureur verslagen in de weddenschap dat het zitje van Valtteri Bottas bij Mercedes in 2019 vrij zou komen. Dat gebeurde niet, en dus moest Ricciardo 1000 euro aftikken bij Marko. Destijds zei het hoofd van Red Bulls opleidingsprogramma dat Ricciardo “een heel zuinig persoon is. Dat deed hem echt pijn.”

Hoewel Ricciardo in eind 2018 vertrok bij Red Bull Racing, is de relatie tussen de rijder en het team nog goed. Marko ziet de Australiër nog altijd als een van de beste coureurs op de grid, maar hij laat in het midden of het voor Red Bull beter zou zijn om hem in het zitje van Albon te zetten. “Die vraag kan ik niet beantwoorden. Er zijn geen feiten”, zegt Marko. “We staan met Albon tweede in het kampioenschap voor constructeurs. Met Ricciardo was dat niet anders geweest. Wat wel waarheid is, is dat we twee coureurs van gelijk niveau zouden hebben. En het is ook leuker met Ricciardo”, lacht Marko. “Maar hij zocht ergens anders naar een pad en dat pad heeft hij gekozen. Dat is prima. We zijn nog steeds goede vrienden.”

