Tattoo voor Abiteboul en Ricciardo bij podiumfinish Renault

Ricciardo voegde zich in 2019 bij Renault, na jaren van trouwe dienst bij Red Bull. In Groot-Brittannië behaalde hij zijn beste resultaat voor het Franse merk, een keurige vierde plaats. Over de boordradio vertelde hij dat hij slechts een plek verwijderd was van waar de weddenschap om draaide. Nu heeft Ricciardo verteld over die weddenschap, waarbij een podiumplaats dus zorgt voor dezelfde tattoo op het lichaam van hem en Abiteboul.

“Dat is de deal, hij kiest de plek en grootte, ik kies het design,” vertelt Ricciardo. “Het wordt allemaal duidelijk. Cyril heeft nog geen tattoo dus voor hem is dit iets groots. Het moet iets spontaans en grappigs zijn, iets waar hij naar kijkt en dan denkt: dat waren nog eens tijden. Iets in die hoek.”

Goede werksfeer

Volgend jaar vertrekt de man uit Perth dus naar McLaren. Hij vervangt daar Carlos Sainz die op zijn beurt naar Ferrari gaat. Ricciardo wordt de teamgenoot van Lando Norris. De twee hebben al een aardige vriendschap opgebouwd en dat leverde veel grappige momenten op in bijvoorbeeld de persconferenties.

Over volgend jaar hebben ze nog niet gesproken, maar Ricciardo is zeker onder de indruk van de ontwikkeling van Norris, die bij de eerste race van het seizoen zijn eerste podium pakte. “Ik kijk er zeker naar uit, het wordt niet alleen competitief maar ook gewoon erg leuk,” aldus Ricciardo. “Als je kijkt naar zijn resultaten, los van alleen het podium, zie je zeker progressie. Dat is gaaf om te zien. Het zal een goede werksfeer worden volgend jaar, ik heb er zin in!”

Met medewerking van Luke Smith