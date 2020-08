Het overvolle Formule 1-seizoen 2020 gaat aankomend weekend in Spa-Francorchamps verder met de Grand Prix van België. De coureurs en teams maken zich op voor de derde opeenvolgende triple header van het jaar. Voor het eerst wordt er achtereenvolgens op drie verschillende circuits verreden, nadat men eerder twee GP’s organiseerde op respectievelijk de Red Bull Ring en Silverstone. Na België reist het circus direct door naar Monza, om vervolgens op nieuwkomer Mugello de derde triple header af te sluiten.

De eerste zes races van het seizoen maakten een paar dingen goed duidelijk. Mercedes heeft nog altijd de overhand, al kunnen hoge temperaturen en hevige bandenslijtage roet in het eten gooien. Max Verstappen maximaliseert en mengt zich waar mogelijk tussen beide zwarte Zilverpijlen. Daardoor staat de Nederlander op de tweede plaats in de WK-stand, al is zijn achterstand op leider Lewis Hamilton inmiddels al 37 punten. De strijd in de middenmoot is daarentegen onverminderd spannend, met diverse teams die strijden om de kruimels. Onder hen ook het tegenvallende Ferrari en Alexander Albon in de tweede Red Bull.

Op basis van de eerste fase van het seizoen reist Mercedes als torenhoge favoriet af naar Spa. De lange rechte stukken en snelle bochten maken het een baan die het merk op het lijf geschreven lijkt. De Racing Points kunnen vermoedelijk ook strijden om een goede klassering en kunnen het mogelijk – zeker op zaterdag – Verstappen aardig lastig maken.

Hoe laat begint de Formule 1 Grand Prix van België?

De GP van België wordt verreden van vrijdag 28 tot en met 30 augustus 2020. Het raceweekend houdt het gebruikelijke Europese tijdschema aan. Dat houdt in dat op vrijdag twee vrije trainingen van negentig minuten gepland staan. De eerste vrije training begint om 11.00 uur, de tweede sessie start om 15.00 uur. Op zaterdag vindt nog een laatste trainingssessie plaats. Deze duurt een uur en begint om 12.00 uur. Twee uur later, dus om 15.00 uur, begint de kwalificatie. De Grand Prix van België vindt plaats op zondag 30 augustus 2020, de starttijd is 15.10 uur Nederlandse tijd.

Huidige stand in het WK Formule 1: