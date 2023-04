Eind 2022 zag Daniel Ricciardo zijn Formule 1-avontuur - voorlopig - ten einde komen. Na twee jaar McLaren werd zijn doorlopende contract vroegtijdig ontbonden, waardoor de goedlachse Australiër op zoek moest naar een nieuw zitje. Het gedroomde plekje bij een topteam bleef uit, waardoor hij eieren voor zijn geld koos en als derde rijder aan de slag ging bij zijn voormalige werkgever Red Bull Racing. In het tussenjaar dat hij nu heeft, wilde Ricciardo gaan uitzoeken of het heilige vuur nog brandt met het oog op een mogelijke terugkeer in 2024. Het jaar 2023 is pas drie maanden oud, maar inmiddels lijkt hij daar al wel een antwoord op te hebben.

"De tekenen wijzen naar een terugkeer op de grid", wordt Ricciardo door ESPN geciteerd bij een partnerevenement van Red Bull. "Daar neigt het in mijn hoofd naar en enkele gewoonten wijzen daar ook naar. Ik heb F1 pas een paar maanden verlaten, maar ik denk dat het op sommige plekken alweer kriebelt. Vreemd genoeg heb ik gemerkt dat ik juist train op dagen dat ik niets gepland heb, dan doe ik dingen zoals ik ze hiervoor ook deed. Nu ik mijn eigen baas ben en mijn eigen planning maak, brengt dat dingen in mij naar boven. Ik dacht dat ik gewoon op de bank zou gaan zitten en fastfood zou eten, maar dat is niet zo. Zo ben ik niet. Zelfs deze dingen doen mij realiseren hoeveel ik erom geef."

Geen genoegen nemen met zomaar een F1-zitje

De vraag is echter waar de kansen van Ricciardo op een rentree in F1 liggen. Topteams Ferrari, Red Bull en Aston Martin hebben in principe geen ruimte voor hem, terwijl Mercedes hoogstwaarschijnlijk ook doorgaat met het huidige rijderspaar. De meest competitieve zitjes zijn zodoende reeds vergeven, terwijl de achtvoudig Grand Prix-winnaar nog altijd niet van plan is om met minder dan dat genoegen te nemen. "Ik ben nog steeds op een punt dat ik ten koste van alles terug moet keren. Een belangrijke reden voor deze break is dat ik niet gewoon in een auto wilde stappen om maar F1-coureur te zijn", merkt Ricciardo, die aangeeft dat hij zijn carrière niet opnieuw vanaf nul wil opbouwen, op.

"Ik weet dat ik misschien niet alle kans heb, maar ik wil winnen. Ik wil weer voor een topteam rijden, een team waarin ik mijn vertrouwen en mojo weer heb", vervolgt hij. "Als ik terugkijk is het misschien een zwakte, maar misschien ook wel mijn kracht dat ik me vooraan op de grid beter voel. Ik denk dat ik lever op momenten met meer druk en met iets meer nadruk op het podium. Ik denk niet dat ik het beste uit mezelf haal als ik in een willekeurig zitje terugkeer of maximaal voor een puntenfinish kan vechten. Ik zie mezelf dus nog wel terugkeren op de grid, in ieder geval in mijn hoofd, maar daar zijn zogezegd nog wel wat voorwaarden aan verbonden."