Een jaar geleden kreeg Michael Masi te horen dat hij niet langer wedstrijdleider van de Formule 1. Enkele maanden daarvoor, in december 2021, was Masi nog dé man die een doorslaggevende rol speelde in de titelbeslissende race in Abu Dhabi. Max Verstappen en Lewis Hamilton stonden na een bloedstollend seizoen op gelijke hoogte, waardoor alles op het spel stond in die allerlaatste race. Hamilton leek met zijn W12 op weg naar een dominante zege én zijn achtste wereldtitel, totdat een crash van Nicholas Latifi in de slotfase van de race roet in het eten gooide.

De safety car moest eraan te pas komen, waardoor Verstappen kon aansluiten. Waar de Nederlander een pitstop maakte, deed Hamilton dat niet. Mercedes vreesde dat de Brit baanpositie zou verliezen en wilde het risico niet nemen en hoopte dat de safety car-fase lang genoeg zou duren, maar zo zou het niet lopen. Wedstrijdleider Masi liet de safety car namelijk in de voorlaatste ronde naar binnen komen, waardoor het Hollywood-scenario werkelijkheid werd: Verstappen en Hamilton moesten in de laatste ronde van de laatste race beslissen wie de titel zou pakken. Die strijd werd in het voordeel van Verstappen, die op versere banden reed, beslist.

Het handelen van Masi kwam onder het vergrootglas te liggen, omdat de safety car pas officieel naar binnen mag als alle auto's op een ronde achterstand voorbij zijn gegaan. Dat was in dat geval nog niet gebeurd. Het leidde tot een intern onderzoek van de FIA. Het bestuursorgaan oordeelde dat Masi een 'menselijke fout' maakte, maar dat hij wel 'te goeder trouw en naar beste weten handelde gezien de moeilijke omstandigheden'. Uiteindelijk kostte het Masi zijn baan als wedstrijdleider en kreeg hij geen 'functie elders' binnen de FIA.

Professionele hulp

Met dit veelbesproken weekend als zijn laatste hoofdstuk in de Formule 1, kwam Masi gespannen aan in Melbourne. Hij is daar niet op bezoek voor de Formule 1, maar werkt daar als voorzitter van de Supercars Commissie, aangezien de Supercars onderdeel zijn van het voorprogramma. Daar was iedereen van op de hoogte, waarop aan Lewis Hamilton gevraagd werd of hij van plan is om met Masi te spreken. "Ik focus me alleen op mijn toekomst. Ik ben gefocust om weer te winnen. Er valt niets te zeggen", maakte de zevenvoudig wereldkampioen duidelijk dat er geen gesprek zou komen.

Masi hield rekening met het ergste, maar werd uiteindelijk juist warm ontvangen. "Ik was woensdag een beetje nerveus toen ik hier kwam, maar je hebt zelf gezien wat voor ontvangst ik kreeg", zegt Masi in gesprek met Sportsmail. "Ik hield van het werk, maar je beseft niet welke impact het vele reizen op je heeft. Toen we elkaar in 2021 voor het laatst ontmoetten, leefde ik letterlijk in het vliegtuig. De geneugten van thuis kunnen koken en bijpraten met familie liggen nu voor mij open."

Masi wist dat het na de Grand Prix van Abu Dhabi los zou barsten en waarschuwde zijn familie om niet op sociale media te kijken. "Toen ik stopte bij de FIA, zei ik tegen mijn ouders: 'Die dagen zijn voorbij voor mij.' Ik had ze na de Abu Dhabi-nasleep gezegd om niets meer te lezen of te kijken. Het is niet gezond. Het kan een zeer giftige plek zijn. In veel opzichten kunnen sociale media een geweldig hulpmiddel zijn, maar in andere opzichten niet zo geweldig."

Nadat bekend werd dat Masi niet langer wedstrijdleider was, begon hij aan zichzelf te werken. "Ik heb tijd aan mezelf besteed. Het heeft me goed gedaan. Dat had ik nodig. Ik heb veel tijd besteed aan mijn fysieke conditie, maar lange tijd te weinig aan mijn mentale gesteldheid. Ik heb privé met mensen gesproken; mijn toenmalige partner – zij was een geweldige steun – en vrienden en familie. Ik kreeg professionele hulp, maar waarschijnlijk later dan ik had moeten doen – in de tweede helft van vorig jaar, maar toen was het al grotendeels gekalmeerd", aldus de voormalig wedstrijdleider.

