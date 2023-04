Horner reageert op Perez over tweede Red Bull: "Hoor ik voor het eerst"

Sergio Perez zei het donderdag met een lach op zijn gezicht, al wilde de Mexicaan wel iets duidelijk maken. "Toen ik bij het team kwam, waren de zaken heel anders. Eigenlijk raceten ze toen met twee auto's omdat het moest. Ik kan nu zeggen dat ik me echt onderdeel van het team voel. Ik denk dat ik net als Max de volledige steun heb en dat ik net als Max alle kansen krijg om voor het kampioenschap te gaan." Perez onderstreepte er zijn titelaspiraties mee en wilde bovenal het contrast met de voorgaande jaren benoemen, toen Max Verstappen volgens hem het voornaamste speerpunt was. "Vorig jaar is de auto gaandeweg ook steeds minder goed bij me gaan passen."

Alhoewel dat laatste volgens Red Bull meer met het gewicht te maken had dan met een specifieke ontwikkelingsrichting - de lichtere auto neigde automatisch al minder naar onderstuur - stelt Perez dat het team inmiddels een oplossing heeft gevonden om de bolide bij beide rijstijlen te laten passen. Het geeft Perez het gevoel dat hij het huidige niveau het hele seizoen kan vasthouden, al is de belangrijkste variabele natuurlijk of hij net zo consistent kan presteren als dat Verstappen vorig jaar deed.

'Het komt bij ons altijd op de coureurs aan'

In de persconferentie voor teambazen is Christian Horner gevraagd naar de opmerking van Perez dat Red Bull jarenlang alleen met twee auto's reed omdat het zo hoort. "Dit is de eerste keer dat ik hem zoiets hoor zeggen", reageert de Brit verrast. "Sinds 2005, toen we in de sport zijn gekomen, hebben we altijd met twee auto's gereden en ook altijd met de intentie om twee zo goed mogelijke coureurs in ons team te hebben. In dat opzicht is het alleen maar mooi dat Checo het nu zo goed doet. In 2021 kwam hij na dat COVID-seizoen bij ons en had hij in het laatste jaar van dat technische reglement moeite met de auto. Vorig jaar voelde hij zich meer thuis in de auto en heeft hij ook twee van onze zeventien overwinningen gepakt. Dit seizoen is hij goed uit de startblokken gekomen, al hebben we natuurlijk nog maar twee races gehad en is er nog een enorm lange weg te gaan."

Horner is het niet met Perez eens dat de focus bij Red Bull altijd op één coureur heeft gelegen. "Als team hebben we er altijd alles aan gedaan om beide coureurs de best mogelijke kans en ook het beste materiaal te geven. Vervolgens is het steeds aan hen geweest om te laten zien wat ze daarmee konden doen op het circuit. Zo is het altijd al geweest, of het nou met Max en Checo is, met Max en Daniel was, met Daniel en Seb, Seb en Mark en je kunt zelfs teruggaan naar de tijd met DC [David Coulthard]. We hebben beide coureurs altijd dezelfde mogelijkheden gegeven en uiteindelijk kwam het er steeds op aan wat zij daarmee konden presteren op het circuit."

F1-update: Andere afstelling voor Verstappen en nieuw sprintformat in F1?