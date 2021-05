De eerste vijf races van Daniel Ricciardo in dienst van McLaren zijn achter de rug. Tot dusver heeft hij het daarbij niet gemakkelijk, want hij heeft moeite om het tempo van teamgenoot Lando Norris bij te houden. In Spanje leek de zevenvoudig Grand Prix-winnaar een doorbraak beleefd te hebben met de MCL35M door zesde te worden en de Brit te verslaan, maar in Monaco was weinig te merken van die progressie. Ricciardo werd in Q2 uitgeschakeld en eindigde in de race buiten de punten, nadat hij pijnlijk genoeg op een ronde werd gezet door podiumfinisher Norris.

Na afloop van de race verklaarde Ricciardo dat hij in de data kan zien waar hij tijd verliest op Norris. Toch heeft hij moeite om de prestaties van zijn jonge teamgenoot te evenaren. “Er zijn verschillen te zien op de data en dat is waarom Lando sneller is in bepaalde bochten”, vertelde de 31-jarige Australiër. “Dat zie ik, maar ik ben er niet van overtuigd dat ik dat kan doen. We zullen zien. Misschien is een deel van mij nog aan het wennen aan de auto, maar ik weet zeker dat ze alles zullen controleren. Als het verschil zo groot is, is dat best zwaar.”

Oplossing moet van team én Ricciardo komen

Andreas Seidl blijft het intussen van de positieve kant bekijken. Hij ziet dat er sinds het begin van het seizoen progressie is boekt met Ricciardo, die zich echter nog niet helemaal thuis lijkt te voelen in zijn nieuwe auto. “Om op dit moment snel te gaan met onze auto, heb je een speciale rijstijl nodig die voor Daniel niet natuurlijk is. Daarom is het voor hem niet zo makkelijk om de snelheid eruit te halen”, concludeert de McLaren-teambaas. Verbeteringen moeten in zijn ogen niet alleen van het team, maar ook van Ricciardo zelf komen. “Hij moet zich verder aanpassen aan onze auto. Hij ziet natuurlijk dat de potentie er is en dat is denk ik positief voor hem, dus dat moeten we eruit gaan halen. Tegelijkertijd zullen we ook aan de kant van het team kijken wat wij kunnen doen om hem te helpen met de auto, zodat hij zijn natuurlijk gevoel terugkrijgt dat je nodig hebt om snel te gaan.”

Bij Ricciardo is er overigens geen wanhoop, ondanks de stroeve start van zijn campagne in 2021. Hij stelt in de aanloop naar de eerstvolgende race in Azerbeidzjan aan zijn zwakke punten te blijven werken, maar hij waakt ervoor dat hij te diep in de materie duikt. “Ik blijf er natuurlijk aan werken, maar het verschil was dit weekend zo groot, dat een deel van mij gewoon een paar dagen rust wil nemen. Anders ga je te veel analyseren en dat werkt verlammend. Ik heb dat eerder meegemaakt en dat wil ik niet nogmaals hebben.”