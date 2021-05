De statistieken achter de Grand Prix van Monaco

De eerste Monaco-zege van Max Verstappen, de niet benutte pole-position van Charles Leclerc en een zeldzaam offweekend voor Lewis Hamilton: het leidde tot opvallende statistieken in het vijfde raceweekend van het Formule 1-seizoen 2021.

De Grand Prix en de deelnemers

- De Formule 1 racete afgelopen weekend voor de 67ste keer door de straten van Monaco, waarmee het stratencircuit na Monza (70 keer) het vaakst een Formule 1-race heeft mogen organiseren. De Grand Prix van Monaco werd echter al voor het eerst verreden in 1929, voor het ontstaan van de Formule 1. Het was afgelopen weekend dan ook de 78ste Grand Prix van Monaco.

- Met iedere nieuwe deelname is Kimi Raikkonen een vaste waarde in deze rubriek. De Fin reed in Monaco namelijk zijn 335ste Formule 1-race, waarmee hij het record voor meeste deelnames nog verder heeft aangescherpt. Rubens Barrichello staat met 323 starts op de tweede plek, maar waarschijnlijk niet voor lang meer. Met 317 deelnames zal het namelijk niet lang meer duren voordat Fernando Alonso de Braziliaan heeft achterhaald.

De kwalificatie

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

- Charles Leclerc tekende in Monaco voor de achtste pole-position in zijn Formule 1-carrière, waarmee hij op gelijke hoogte komt met John Surtees, Riccardo Patrese en Jenson Button. Het is de 229ste Formule 1-pole voor Ferrari, dat daarmee het record verder aanscherpt. Leclerc is tevens de eerste Monegask die in de eigen straten van Monaco pole pakt sinds de oprichting van het Formule 1-kampioenschap. Louis Chiron pakte in 1936 ook al eens de pole in zijn eigen woonplaats, maar toen maakte de race nog geen deel uit van het Formule 1-kampioenschap.

- Naast de achtste pole, was het voor Leclerc de negende keer dat hij een plekje op de eerste startrij wist te veroveren, waarmee hij het aantal van Phil Hill, Patrick Tambay en Daniel Ricciardo evenaart. Max Verstappen mocht voor de achttiende keer vanaf de voorste startrij starten, waarmee hij Jochen Rindt evenaart.

- Het was de eerste pole voor Ferrari sinds de Grand Prix van Mexico in 2019, waarmee de Italianen een einde maakten aan een reeks van 24 races zonder pole.

- Voor het eerst sinds de GP van Stiermarken vorig jaar stonden er na de kwalificatie drie verschillende teams in de top drie (Ferrari, Red Bull en Mercedes). Het is wel al de derde keer dit seizoen dat er vijf verschillende teams op de eerste drie startrijen stonden. Net als in Bahrein en Imola kwalificeerden in Monaco Ferrari, Red Bull, Mercedes, McLaren en AlphaTauri in de top-zes.

- Net buiten die top-zes moest Lewis Hamilton genoegen nemen met de zevende startplek, zijn slechtste kwalificatieresultaat sinds de Grand Prix van Duitsland in 2018. Teamgenoot Valtteri Bottas deed het met een derde startplek iets beter. Voor de 33ste keer in zijn 161 Grand Prix-deelnames bezette de Fin de derde startplek, waarmee het met afstand zijn ‘favoriete’ plek op de startgrid is.

- Aan de andere kant van het spectrum vonden we Fernando Alonso terug op de zeventiende startplek. Vanaf die plek begon de Spanjaard slechts drie keer eerder aan een race: Amerika 2001, Groot-Brittannië 2015 en Brazilië 2018.

De race

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, leidt tijdens de start van de Grand Prix van Monaco Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

- Voor het eerst sinds de omstreden Grand Prix van Amerika in 2005 – waar veertien van de twintig auto’s na de formatieronde de pits indoken – bleef de eerste startplek leeg in Monaco. De laatste keer dat een coureur door een technisch probleem niet van pole kon vertrekken was in 1996, toen Michael Schumacher de Franse Grand Prix niet van pole kon aanvangen.

- Max Verstappen wist maximaal te profiteren van de problemen van Charles Leclerc en scoorde in Monaco zijn twaalfde Formule 1-zege. Hij staat daarmee nu op gelijke hoogte met Mario Andretti, Carlos Reutemann en Alan Jones. De Limburger bezorgde Red Bull de 66ste Formule 1-zege en motorleverancier Honda de 80ste overwinning. Op geen enkel ander circuit heeft Red Bull met zoveel verschillende coureurs een race weten te winnen. Ook Mark Webber (2x), Sebastian Vettel en Daniel Ricciardo pakten er namelijk al de zege namens het Oostenrijkse team.

- Ondanks de hegemonie gingen de zeges in de laatste vier edities van de Grand Prix van Monaco drie keer naar een ander team dan Mercedes, wat wel aangeeft dat het stratencircuit niet de meest succesvolle baan is voor de Brits/Duitse renstal.

- Max Verstappen is de 61ste coureur die zich WK-leider in de Formule 1 mag noemen. De Nederlander gaat daarmee voor het eerst aan kop in een kampioenschap sinds hij in 2014 vanuit de karts de overstap maakte naar de formulewagens.

- Met de WK-leiding van Verstappen komt er een einde aan een reeks van 53 races met een Mercedes-coureur bovenaan de rangorde. In het constructeurskampioenschap is Mercedes de leiding eveneens kwijt. Voor het eerst sinds 2013 heeft Red Bull in beide kampioenschappen de leiding in handen. De laatste keer dat een auto met een Honda-motor de WK-stand aanvoerde was in 1991.

- Verstappen heeft in Monaco voor de derde keer in een race van start tot finish aan de leiding gereden. De Nederlander reed ook in Mexico 2017 en in Abu Dhabi 2020 elke ronde aan kop. In totaal heeft hij nu in de Formule 1 al 809 ronden, of 3.757 kilometer, aan kop gereden, waarmee hij zich in de top-25 van coureurs aan de leiding van een F1-race meldt.

- Opvallend genoeg reed Verstappen alleen in Monaco al meer ronden aan de leiding dan Lewis Hamilton tot dusver dit seizoen in alle races aan kop heeft gereden. De Nederlander reed dit jaar in totaal al 202 ronden aan de leiding, tegenover 75 ronden voor Lewis Hamilton. De Brit heeft echter wel al drie races weten te winnen dit jaar, Verstappen pas twee.

- Met een gemiddelde snelheid van 157,833 kilometer per uur was de 2021 Grand Prix van Monaco de snelste editie ooit van de race in het prinsdom, geholpen door het feit dat er tijdens de race geen enkele safety car was of zelfs maar een gele vlag werd gezwaaid. Verstappen wist de 78 rondjes er doorheen te jassen in 1 uur, 38 minuten en 56,82 seconden. Alleen de editie van 1984 – die vanwege hevige regenval vroegtijdig werd afgevlagd – nam minder tijd in beslag.

- De overwinning leverde Max Verstappen alweer zijn 47ste podium in de Formule 1 op. Carlos Sainz en Lando Norris pakten in Monaco beiden hun derde Formule 1-podium, waarmee ze het aantal van Jean-Pierre Jarier, Daniil Kvyat en Lance Stroll evenaren. Voor alle drie de coureurs was het wel voor het eerst dat ze in Monaco op het podium wisten te eindigen.

- Met een gemiddelde leeftijd van 23 jaar, 11 maanden en 18 dagen was het podium in Monaco het op twee na jongste podium in de Formule 1-historie. Alleen de podiums in Brazilië 2019 (Verstappen-Gasly-Sainz, 23 jaar, 8 maanden en 13 dagen) en Italië 2008 (Vettel-Kovalainen-Kubica, 23 jaar, 11 maanden en 16 dagen) hadden een lagere gemiddelde leeftijd. De vierde plek in dat lijstje wordt bezet door de Grand Prix van Italië van 2020 met een Gasly-Sainz-Stroll podium. Bij de vier jongste podiums in de Formule 1-historie was Carlos Sainz dus drie keer betrokken, telkens als de oudste coureur op dat podium.

- Van zijn laatste twintig races is Verstappen er negentien op het podium geëindigd.

- Lewis Hamilton tekende in Monaco voor zijn 55ste snelste raceronde in de Formule 1. Het record staat op naam van Michael Schumacher, die 77 keer de snelste raceronde liet noteren.

- De zevende plek was Hamiltons slechtste resultaat sinds de GP van Duitsland in 2019 (negende). Zijn indrukwekkende recordreeks aan puntenfinishes werd wel een vervolg gegeven: De Brit is al 54 races op rij in de punten gefinisht.

- Voor de vierde race op rij wisten ook Pierre Gasly en Esteban Ocon punten te scoren in Monaco. De laatste keer dat er vier races achter elkaar twee Fransen in de punten eindigden was in 1986. Toen zorgden Alain Prost, Jacques Laffite, René Arnoux en Philippe Streiff voor zeven opeenvolgende dubbele puntenfinishes voor Frankrijk.

- Sebastian Vettel maakte met een vijfde plek een einde aan zijn slechtste reeks in de Formule 1 tot dusver. Voor het eerst sinds zeven races scoorde de Duitser in Monaco weer eens WK-punten. Ook lof voor Antonio Giovinazzi: met een tiende plek bezorgde de Italiaan Alfa Romeo het eerste punt van het seizoen.

- Minder geluk was er voor Daniel Ricciardo, die in Moanco genoegen moest nemen met een twaalfde plek. Daarmee kwam een einde aan een reeks van vijftien opeenvolgende puntenfinishes voor de Australiër. McLaren was voor Monaco het enige team dat dit jaar in alle races nog met beide auto’s punten had gescoord, maar aan die reeks is inmiddels dus ook een einde gekomen.

- Nog meer pech was er voor Valtteri Bottas, die voor de tweede keer in vier races tijd niet de finish haalde. In zijn overige 157 Formule 1-races haalde hij maar 13 keer niet de finish.

- Valtteri Bottas en Charles Leclerc waren de enige uitvallers in Monaco, maar beide coureurs moesten de strijd staken door een technisch mankement. Het is daarmee voor het eerst sinds 2006 dat er in Monaco geen enkele coureur is uitgevallen door een crash of botsing met de vangrails.

