Ricciardo heeft ‘vrede met einde’ na puntenfinish GP Abu Dhabi

Daniel Ricciardo reed dit weekend zijn laatste race voor het Formule 1-team van McLaren. Volgend jaar is er geen plekje in de koningsklasse voor de Australiër. Hij lijkt als reservecoureur te gaan tekenen bij het team van Red Bull Racing. Bij de Grand Prix van Abu Dhabi reed de Honey Badger een sterke laatste wedstrijd. Hij pakte de negende plaats. “Ik ben blij en opgelucht, mede omdat het seizoen zo geëindigd is en niet zoals de race in Brazilië”, vertelde Ricciardo na de race tegen onder meer Motorsport.com. “Ik denk dat ik iets meer vrede heb met het hoe het jaar geëindigd is doordat ik ben gefinisht en punten heb gepakt. Ik weet natuurlijk niet wat de toekomst brengt. Als dit mijn laatste race ooit blijkt, kan ik in ieder geval zeggen dat ik aan het einde een mooi gevecht met Vettel had. Ik voel me wat meer content met mijn prestatie. Dus daar ben ik opgelucht over.”

Ricciardo wilde niet dat er al te veel gevoelens naar boven zouden komen. “Ik probeerde niet al te emotioneel te worden. Het is geen zekerheid [of het mijn laatste race zou zijn]. Misschien wel, misschien niet. En er moest nog een race gereden worden. Ik wilde niet overmand zijn door emoties en nostalgie. Ik probeerde gewoon gefocust te blijven, alles in me op te nemen en het te waarderen. Maar uiteindelijk was ik natuurlijk nog steeds gefocust op die race van 58 ronden.”

Punten ondanks gridstraf

In de Grand Prix van Brazilië reed Ricciardo tegen Kevin Magnussen aan. Daardoor kreeg de Australiër een gridstraf voor de race in Abu Dhabi. Het kostte hem een startplek in de top-tien. Ricciardo heeft zijn straf voor het weekend geaccepteerd. “Het is wat het is. Ik wil niet zeggen dat ik het ontkende na de race in Brazilië, maar in de heat of the moment was het lastig om het te accepteren. Later keek ik de beelden terug. Ik zag dat het een verkeerde inschatting van me was. Ik heb natuurlijk beide races verpest. Ik denk dat de penalty terecht was. Ik kan niemand anders dan mezelf de schuld geven. Toen ik het eenmaal geaccepteerd had, focuste ik me op de best mogelijke race rijden [in Abu Dhabi].”

De man uit Perth sluit dus met positieve gevoelens af. “Ik denk dat het qua pace nog steeds lastig was om alles er uit te halen. Maar voor mijn gevoel heb ik goed aangevallen en verdedigd. Ik was er redelijk zeker van dat Vettel me zou pakken met hoe snel hij op me inliep, dus het maakt me erg trots dat ik hem achter me kon houden. De pech van Lewis [Hamilton] betekende dat Seb zijn laatste punt kon scoren. Dat maakte me ook voor hem wat blijer.”