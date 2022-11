Alonso beurs, maar zeer tevreden na Aston-debuut: "100 procent blij"

Fernando Alonso is een ware nomade in de Formule 1. Dinsdagmorgen nam hij op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi plaats in de auto van zijn zesde werkgever in de koningsklasse. De opluchting van het juist geëindigde avontuur bij Alpine maakte plaats voor blijdschap na zijn komst bij Aston Martin. “Het is altijd speciaal, zeker als je voor een iconisch merk als Aston Martin mag rijden”, zegt routinier Alonso met het enthousiasme van een tiener over zijn eerste werkdag in Britse dienst. “Toen ik overstapte naar Ferrari was het ook heel speciaal. Je voelt de energie, iedereen is zo gemotiveerd. Ik kan niet wachten tot het nieuwe seizoen begint, de sfeer in de pitbox is heel speciaal.”

Alonso kreeg een ochtend achter het stuur van de AMR22, die voor de gelegenheid helemaal geen stickers meer had. Hij reed maar liefst 97 ronden, het equivalent van bijna twee GP-afstanden. “Het zitje”, roept Alonso uit als hem gevraagd wordt naar de veranderingen die nodig zijn bij Aston. “De linkerkant van mijn lijf is nu behoorlijk pijnlijk. We hebben natuurlijk 97 rondjes in deze ochtend gepropt, dat was vrij extreem. We moeten nu om tafel en kijken wat ik vandaag allemaal gevoeld heb. Er zijn veel kleine dingen, het meeste draait om comfort. Het gaat niet echt om de balans of het gedrag van de wagen. Je probeert zoveel mogelijk comfort te zoeken zodat het natuurlijk aanvoelt, daar ligt op dit moment de prioriteit.”

Nadat Alonso zondag uit de Alpine A522 stapte, was hij dinsdagochtend als eerste aan de beurt in de bolide van Aston. “Erg nuttig”, zegt Alonso over het vergelijken van beide wagens in gelijkwaardige omstandigheden. “Zoals je zegt, het vergelijken met een auto van twee dagen geleden op hetzelfde circuit in dezelfde omstandigheden, dat is geweldig want je kunt echt veel zaken vergelijken. Zoals ik zei moeten we met het team praten over de balans en een paar andere dingen. Maar ik hoop dat we volgend jaar een competitieve auto hebben.” Er klinkt veel optimisme door in de stem van de coureur uit Oviedo. “Ik ben een stuk optimistischer. Ik was 90 procent blij toen ik voor Aston Martin tekende. Toen ze beter werden en het seizoen goed afsloten, was ik 100 procent. Na deze ochtend was ik 100 procent blij en nu 100-plus.”

Na zes uitvalbeurten door betrouwbaarheidsproblemen was Alonso ietwat bezorgd toen hij hoorde hoeveel kilometers zijn Aston-wagen al gedraaid had. “Ik was er niet zeker van, die cijfers lagen veel hoger dan ik gewend was [van Alpine]. Maar we hebben zonder problemen 97 ronden kunnen rijden, dus dat is uitstekend.”