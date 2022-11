Verstappen P5 in F1-bandentest, De Vries kilometervreter bij AlphaTauri-debuut

Twee dagen na de slotrace van het Formule 1-seizoen 2022 mochten coureurs nog eenmaal aan de bak. Tien rookies en veertien 'vaste rijders' gaven acte de présence op het Yas Marina Circuit. Alle teams reden met twee auto's, waarvan één bestuurd diende te worden door een rookie - een coureur met minder dan twee F1-starts achter zijn naam. De andere auto was voor de gebruikelijke namen, waarbij Red Bull, Ferrari en Mercedes dezelfde aanpak hanteerden. De topteams lieten beide coureurs een dagdeel rijden, waardoor het volledige team een beeld van de 2023-banden kreeg.

Die 2023-banden kennen twee grote veranderingen. Om te beginnen komt er volgend jaar een extra compound bij. De huidige C1 van Pirelli gaat dan door het leven als de C0 en wordt vervangen door een nieuwe C1. Belangrijker is dat de structuur van de banden verandert, vooral om de voorkant van de auto scherper te maken en onderstuur tegen te gaan. De testdag in Abu Dhabi is de enige mogelijkheid voor teams om het definitieve product van Pirelli te testen voordat de nieuwe auto's klaar zijn, waardoor goede data van deze test cruciaal is voor het werk in de fabriek.

Zeer productief begin voor De Vries bij AlphaTauri

Daarnaast heeft de testdag veel coureurs de mogelijkheid gegeven om in te stappen bij hun nieuwe werkgever. Zo kwam Fernando Alonso in actie voor Aston Martin, Pierre Gasly voor Alpine, Oscar Piastri bij McLaren en stapte Nico Hülkenberg in de Haas. Natuurlijk kreeg Nyck de Vries ook de mogelijkheid om voor het eerst achter het stuur te kruipen bij AlphaTauri. Zijn vuurdoop bij het team uit Faenza valt met recht geslaagd te noemen. De Nederlander had aan het begin van de dag een klein momentje in bocht 5, maar gaf verder geen krimp. Een beter begin had de coureur uit Sneek zich eigenlijk niet kunnen wensen.

Rondetijden zijn ondergeschikt aan wennen aan het team en het verzamelen van informatie over de banden. Dat gezegde hebben kan De Vries voldaan naar de tijdenlijst kijken. Zijn naam prijkt namelijk op de achtste plek in de uiteindelijke uitslag. De Vries bracht de zachte compound 1.26.111 op de klokken en bleek daarmee sneller dan vaste rijder Yuki Tsunoda, die op een ander programma zat. Met 151 afgelegde ronden is De Vries zoals gezegd de absolute kilometervreter van de dag gebleken, de meest productieve coureur van allemaal. Ter vergelijking: de Grand Prix van Abu Dhabi telde zondag 58 ronden, waardoor De Vries bijna drie keer de race-afstand heeft afgelegd op zijn eerste dag voor AlphaTauri.

Ferrari bezet eerste drie plekken, Verstappen vijfde

Carlos Sainz is na negen uur testen bovenaan de rangschikking te vinden. De Ferrari-coureur rondde het Yas Marina Circuit in 1.25.245, hetgeen anderhalve seconde langzamer is dan de poletijd van zaterdag. Met Charles Leclerc op P2 bezet Ferrari de eerste twee posities op de laatste actiedag van 2022. De Monegask reed in de ochtenduren en tekende daarin voor de snelste tijd van de eerste halve dag. Sainz nam het stuur na de middag over en door nog een tiende onder de richttijd van zijn kompaan, waarbij moet aangetekend dat de omstandigheden toen niet helemaal identiek waren. Met rookie Robert Shwartzman, die de hele dag in de tweede Ferrari reed, op P3 is de volledige top-drie zelfs voor de Scuderia.

Max Verstappen sluit de bandentest van Pirelli als vijfde af. De Nederlander had het mes niet tussen de tanden te hebben voor een snelle ronde in de slotfase en sloot aan op exact zes tienden van Sainz. Hij keek in de ochtend toe hoe Perez 88 keer rondging en zou zelf tot 76 stuks komen. Tussen Verstappen en de Ferrari's nestelde zich Gasly in extremis nog, die met 130 ronden en P4 eveneens kan terugkijken op een zeer goed begin voor zijn werkgever van volgend jaar. Nico Hülkenberg en Oscar Piastri kenden in de ochtendsessie technische problemen, maar hebben met respectievelijk 110 en 123 ronden ook weinig te klagen.

