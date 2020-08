Red Bull wacht op 'duidelijker beeld' van titelkansen Verstappen

Met zijn zege in de 70th Anniversary Grand Prix schoof Max Verstappen op naar de tweede plaats in het kampioenschap. Met 77 punten ligt hij 30 punten achter op leider Lewis Hamilton, ondanks een uitvalbeurt in de eerste race. In de afgelopen jaren begon Red Bull Racing regelmatig met een achterstand, om gedurende het seizoen steeds sterker en competitiever te worden. Geldt dat wederom in 2020 en kan Verstappen nu wel meedoen om de wereldtitel? Adviseur Helmut Marko sluit dat niet uit, maar Horner houdt nog een slag om de arm als Motorsport.com hem daarnaar vraagt.

“Dat is lastig te zeggen. Ik denk dat Mercedes vandaag ondermaats presteerde in vergelijking met de vorige races, dus ik denk dat het nog een aantal races gaat duren voordat we daar een duidelijker beeld van hebben”, zei Horner, die tijdens de tweede race op Silverstone voor het eerst het echte potentieel van de RB16 zag. “Deze auto’s hebben tot nu toe een beetje tegengewerkt, dus vandaag zagen we pas de snelheid waarvan we geloven dat die in de auto zit. Voor ons is het belangrijk dat we begrijpen waarom de auto vandaag zo goed presteerde, want we hadden vandaag geen problemen in de bochten waar we zaterdag nog zwak waren.”

“Er stond wat minder wind, de temperaturen waren redelijk gelijk aan de afgelopen dagen en de bandenspanning was iets hoger door de problemen die Pirelli vorig weekend had”, vervolgt Horner, die vooral wil weten waarom Red Bull op zaterdag ondermaats presteert. “Dan vechten we om tienden met Racing Point en Renault, terwijl we ze in de race op een ronde zetten. Er is dit grote verschil en we hebben een beetje een patroon gezien in de laatste vier, vijf races. We hebben nog veel te begrijpen, maar het is heel bemoedigend om deze prestatie neer te zetten.”

Wat verwacht Horner van de Spaanse Grand Prix, die dit weekend op het programma staat? Ook daarbij houdt de Brit zich op de vlakte, maar hij benadrukte wel dat races met meerdere pitstops voor meer mogelijkheden zorgen. “Ik denk dat het in Barcelona waarschijnlijk redelijk heet wordt, dus we gaan zien wat er gaat gebeuren. Maar ik denk absoluut dat het veel interessanter en spannender is om races met twee stops te rijden dan met één pitstop. Het zorgt voor meer variatie in de strategie.”

Met medewerking van F1-verslaggever Adam Cooper