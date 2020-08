Brundle prijst Red Bull: Verstappen had bovenaan kunnen staan

Mercedes was in de eerste races van 2020 heer en meester, maar had geen antwoord op de buitensporige bandenslijtage van de Pirelli's in de tweede race op Silverstone. Het kreeg van Verstappen en Red Bull Racing een lesje bandenmanagement. Verstappen pakte ruim de overwinning en was zo de eerste rijder die Mercedes een nederlaag kon toedienen.

Aan de ene kant was het voor de Formule 1 een goede zaak om een onvoorspelbaar verloop en een andere winnaar te hebben, en Sky Sports-analist Brundle had dan ook lof voor de aanpak van Red Bull. "Het is zoals bij een regenrace. Het is een uitdaging voor de rijders en teams om rond die problemen heen te werken en het beter te doen dan hun rivalen, en dat is exact wat Verstappen en Red Bull hebben gedaan", stelde Brundle in zijn Sky Sports-column. "Slechts een van de drie compounds was geschikt voor de race, bewust gedaan om meer actie te krijgen."

"Het was een gok voor Red Bull om de harde compounds te nemen in Q2 om strategisch iets anders te doen dan Mercedes, maar Max slaagde erin op de top-10 te halen. Dat was bepalend. Tijdens de race hield hij de Mercedessen in het vizier en kon hij zien hoe hun banden eraan toe waren. Hij wilde druk op hen blijven uitoefenen en dat was cruciaal voor het resultaat."

"Mercedes heeft duidelijk een agressievere ophanging. Ik weet niet of dat een rol speelde bij hun klapbanden in de eerste race en hun slijtage in de tweede, maar Hamilton en Bottas slaagden er niet in om hun banden heel te houden. Red Bull en Verstappen hadden de race onder controle en zo springt hij naar de tweede plaats in de stand, op 30 punten achterstand. Als je denkt aan zijn pech in de eerste race en het feit dat hij ook de eerste Silverstone-race had kunnen winnen zonder die late pitstop, dan had Max er bovenaan gewoon bij kunnen staan."

Anderzijds is Brundle geen liefhebber van het feit dat de banden de beslissende factor waren in de race. "Ik heb gemengde gevoelens over deze race", verduidelijkt Brundle. "Het was goed om die onzekerheid te zien, maar tegelijkertijd is het niet bepaald bevredigend dat de banden al na een paar ronde blaren beginnen te vertonen en absoluut de bepalende factor zijn. het was niet bepaald strijd zoals Senna versus Mansell of Villeneuve tegen Arnoux. Rijders kunnen simpelweg niet de limiet opzoeken omdat ze schrik hebben dat ze hun banden vernielen."