Marko: Kennis over Mercedes F1-motor gaf doorslag bij rijderskeuze

Vorige week werd bekendgemaakt dat Perez bij de Bulls de opvolger is van Alex Albon die in zijn eerste volledige seizoen naast Verstappen geen grootse indruk maakte. Toen gaandeweg het seizoen duidelijk werd dat de Thaise Brit het niet zou gaan redden in de hoofdmacht van Red Bull en er werd gesproken over vervanging, doken al snel de namen Perez en Nico Hülkenberg op.

Maar waar teambaas Christian Horner vorige week – na de bekendmaking van Perez – nog liet optekenen dat die laatste nooit serieus in beeld is geweest, ziet teamadviseur Helmut Marko dat iets anders. “Hülkenberg was een serieuze kandidaat”, aldus de Oostenrijker tegen F1Insider. “We hebben de sterke en zwakke punten van de drie kandidaten Alexander Albon, Sergio Perez en Nico Hülkenberg uitvoerig geanalyseerd. Uiteindelijk was er maar één ding dat Perez voor had op Hülkenberg: hij heeft de meeste kennis over de Mercedes-krachtbron. Hülkenberg reed helaas te weinig [voor Racing Point] dit seizoen.”

Perez reed zeven seizoenen voor Force India/Racing Point en deed in die jaren veel kennis op over de motoren van naaste concurrent Mercedes. Hülkenberg reed ook enige tijd bij het team uit Silverstone, maar de Duitser stond de laatste drie seizoenen onder contract bij Renault. Dit jaar viel hij wel drie keer in bij Racing Point, maar dat was dus niet voldoende om Marko (en Dietrich Mateschitz) te overtuigen. Tot spijt overigens van Verstappen die het liefst Hülkenberg als teamgenoot had gewild, maar prima kan leven met Perez. “Ik hoop dat we het met twee auto’s Mercedes wat moeilijker kunnen maken. Op de momenten dat we dit jaar competitief waren, was ik toch de enige auto die in de buurt van Mercedes was om hen te verslaan. Dat maakte dat ze steeds met één auto voor de goede tactiek konden gaan en mij met de andere auto konden coveren. Daardoor bleek het lastig om echt met Mercedes te vechten”, liet de Nederlander afgelopen weekend nog weten.

Nico Hülkenberg reageerde met een grapje op de ‘afwijziging’. Hij plaatse afgelopen weekend een foto op zijn Instagram-account waarop hij bezig is met het opruimen van een strand. Het onderschrift luidt ‘Plan B.’ Ook tegen F1Insider is Hülkenberg is ontspannen: “Sergio verdient die plaats. Ik kan er niets aan doen en blijf me voorbereiden op mijn eigen toekomst. Ik houd mezelf fit en zal klaar zijn als ik nodig ben. Je hebt gezien wat er dit jaar is gebeurd.”