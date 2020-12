Italiaanse krant meldt tekenen van herstel bij Zanardi

De 54-jarige Zanardi verblijft op de neurochirurgische afdeling van het ziekenhuis van Padua. Hij werd daar enkele weken geleden naar toe gestuurd nadat hij was ontslagen van de ic-afdeling van een ziekenhuis in Milaan. Volgens de Corriere della Sera reageert Zanardi middels handgebaren op stemmen met handgebaren, een teken dat zijn gehoor en zicht (deels) zijn hersteld. Hij zou zijn vrouw Daniela die hem elke dag bezoekt herkennen, maar kan door een gat in zijn keel nog niet praten. De artsen hebben de schedel en het gezicht van Zanardi opnieuw moeten opbouwen. Ze verwachten dat hij het grootste deel van zijn hersenfuncties zal terugkrijgen.

Zanardi raakte op 19 juni zwaargewond toen hij deelnam aan een wedstrijd voor handbikes. Volgens getuigen verloor hij op een stuk bergaf de controle over zijn handbike en kwam hij op de verkeerde helft van de weg terecht, waar hij frontaal tegen een vrachtwagen aan reed. Na te zijn overgebracht naar een ziekenhuis in Siena, onderging Zanardi een neurochirurgische ingreep en een kaak- en aangezichtsbehandeling. Na nog eens twee operaties vertoonde hij tekenen van verbetering. Op 21 juli werd hij verplaatst naar een revalidatiecentrum. Kort na die overplaatsing ging zijn toestand echter achteruit en op 24 juli werd hij opnieuw opgenomen in het ziekenhuis, dit keer in Milaan. Zanardi onderging weer een operatie, waarna hij uiteindelijk vorige maand alsnog lichte verbeteringen toonde en kon worden overgebracht naar een gespecialiseerd revalidatieafdeling van het ziekenhuis in Padua.

Zanardi, inmiddels 54 jaar, is een voormalig Formule 1-coureur en tweevoudig IndyCar-kampioen. In 2001 verloor hij bij een zwaar ongeluk op de Lausitzring beide benen. Na zijn herstel begon hij een uitermate succesvolle carrière als paralympisch atleet.