Haas krijgt kantoor in Maranello naast Ferrari

Ferrari maakte eerder al bekend dat het topingenieur Simone Resta, die eerder al een keer werd uitgeleend aan Alfa Romeo, nu aan het andere klantenteam Haas ter beschikking zal stellen. Ver hoeft Resta niet te verhuizen, want de Italiaan blijft in Maranello actief. Ferrari zal op het eigen terrein een apart blok inrichten voor Haas en zal naast Resta ook nog andere ingenieurs ter beschikking stellen van het Amerikaanse team.

Haas heeft dringend nood aan meer ingenieurs om de aerodynamica van de auto te verbeteren en om zich voor te bereiden op de compleet nieuwe reglementen voor 2022. Tijdens het voorbije seizoen kwam Haas er niet aan te pas en werd het voorlaatste in de stand met amper drie gescoorde punten. Ferrari moet dan weer flink afslanken, want het moet zich vanaf volgend jaar houden aan het nieuwe budgetplafond.

Die Ferrari-leden komen allemaal in de nieuwe 'hub' van Haas terecht op de terreinen van Maranello, waarbij het Italiaanse team benadrukt dat zij volledig onafhankelijk zullen werken. "Deze mensen zullen in Maranello in een compleet apart gebouw zitten dan Ferrari en zullen geen toegang hebben tot de gebouwen van Ferrari", verduidelijkte teambaas Mattia Binotto. "Het is compleet apart en zij zullen daar blijven. Wat ons betreft is Haas een klant. Enkele van onze mensen zullen naar dat team overstappen en ik denk dat dat een goede kans is. Voor hun technische organisatie is het een versterking en voor ons was het een noodzaak omdat we onze organisatie moeten inkrimpen om aan de vereisten van het budgetplafond te voldoen."

De nieuwe hub wil echter niet zeggen dat Ferrari en Haas nog nauwer zouden gaan samenwerken dan nu al het geval is, want dat is volgens de reglementen niet toegestaan. "Haas blijft een volledig onafhankelijk team ten opzichte van Ferrari", aldus Binotto. "Het is geen juniorteam en we wisselen geen extra informatie uit dan wat volgens de regels mogelijk is. Maar als ik mensen moet laten gaan, dan heb ik liever dat ze Haas gaan versterken in plaats van dat ze gewoon op de markt zijn en beschikbaar zijn voor alle andere teams. Dat is de manier waarop ik deze samenwerking bekijk."