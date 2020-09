Honda-batterijen zette Red Bull in Sochi op flinke achterstand

Volgens teambaas Christian Horner heeft dat alles te maken met het unieke karakter van het Russische circuit. Doordat de omloop weinig zware remzones en lange stukken volgas kent, hebben de Japanse systemen voor energie-opwekking het moeilijk om elke ronde voldoende energie op te slaan. En dus is er niet voldoende energie om de extra 160 paardenkrachten van de MGU-H en MGU-K over de volledige lengte van het rechte stuk te gebruiken, een fenomeen dat ‘clipping’ wordt genaamd.

Red Bull liet Max Verstappen tijdens de race al weten dat hij op het rechte stuk elke ronde maar liefst zes tienden verloor op Valtteri Bottas, weinig hoopgevend voor de rest van het seizoen. Maar volgens Horner is de achterstand in Sochi niet maatgevend. “Dit circuit is altijd lastig voor ons, we hebben hier te maken veel clipping en dat heeft gewoon zijn effect. Het beeld is wat vertekend door het [gebrek aan] opwekken van energie. Maar dat wisten we al voor we hier kwamen, het zou altijd een uitdaging vormen.”

“Mercedes had een snellere auto dan wij dit weekend hadden”, vervolgt Horner. “Natuurlijk hebben we voordeel gehad van de straf voor Hamilton, maar ik denk dat Max het hele weekend alles uit de wagen heeft gehaald wat er in zat. Het is ons beste resultaat in de jaren dat we hier komen.”

Haalt Verstappen meer uit de RB16 dan er in zit?

Gevraagd of Verstappen ook daadwerkelijk de RB16 overstijgt, antwoordde Horner: “Nou ja, een auto gaat maar zo snel als een coureur ermee kan rijden. We weten allemaal dat Max op een extreem hoog niveau rijdt en we weten dat Lewis hetzelfde doet. Vooral Max zijn kwalificatie was sensationeel en in de race maakte hij geen enkele fout. Het was een erg volwassen en afgemeten prestatie.”