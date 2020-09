Ricciardo trots op volwassen reactie na tijdstraf in Sochi

Bij de inhaalactie overtrad Ricciardo de track limits in de veelbesproken bocht 2 en dus kreeg hij vijf seconden aan z’n broek. Omdat hij niet meer naar binnen hoefde voor nieuwe banden, werd die straftijd aan het einde van de race bij zijn eindtijd opgeteld.

Voor de einduitslag maakte het geen verschil, maar de straf zorgde er volgens Ricciardo wel voor dat hij “wat peper in z’n reet” kreeg. Toen hij door zijn Belgische race-engineer Karel Loos over de straf werd geïnformeerd, verontschuldigde de Renault-coureur zich tegenover zijn team en kondigde aan wat extra gas te zullen geven. Uiteindelijk finishte hij dus als vijfde met voldoende marge op de nummer zes Charles Leclerc. “Ik zou zeggen dat we het goed hebben gedaan, maar er waren onderweg – letterlijk – wat verkeersdrempels”, doelde Ricciardo op de het tochtje buiten de baan. “Ik kreeg daar dus een tijdstraf van vijf seconden voor en moest die tijd daarna goedmaken. Ik denk dat we vandaag [zondag] de op vier na beste waren en we kregen die plek ook toebedeeld. Ik moest er wat harder voor werken, maar dat is niet erg.”

Ricciardo wist direct al bij zijn ietwat mislukte inhaalpoging op Ocon dat er een straf aan zat te komen. ”Ik neem er de volledige verantwoordelijkheid voor. Ik blokkeerde en ging veel te wijd. Ik dacht meteen, hier krijg ik waarschijnlijk een straf voor. Dus toen Karel het me vertelde had ik het in mijn hoofd al geaccepteerd. Het enige dat ik daarna kon doen om de straf te neutraliseren was gas geven en het gat met Leclerc uitbouwen. Achteraf was het prima, want het gaf me wat peper in m’n reet en ik ging er mee aan de slag. Ik ben er trots op dat het me niet geraakt heeft en we er daarna een erg goede race van hebben gemaakt.”

"Wagen loopt als een raket"

Ricciardo kent een prima reeks en staat inmiddels zesde in de WK-stand. “De start was weer prima. De wagen is de laatste races vanaf de lijn een raket, erg positief allemaal. Ik maakte zelf wat kleine foutjes, maar aan het einde denk ik dat het allemaal redelijk goed kwam.”

Met medewerking van Adam Cooper