Wedstrijdleider Masi vindt strafpunten voor Hamilton 'ongepast'

Hamilton maakte zondag voor aanvang van de Russische Grand Prix tot twee keer toe een proefstart op een plek waar dat niet mocht, en werd daar door de racestewards voor bestraft met een tijdstraf van twee keer vijf seconden. Bovendien kreeg hij – in eerste instantie – twee keer één strafpunt op zijn superlicentie. Dat laatste bracht hem op een totaal van tien strafpunten in twaalf maanden. Mocht hij er voor de Turkse Grand Prix nog twee krijgen dan zou dat de Engelsman automatisch een rijverbod voor één Grand Prix opleveren.

Na afloop van de race en na overleg met Mercedes en Hamilton zelf besloten de stewards echter om die twee strafpunten kwijt te schelden en in plaats daarvan het team een boete van 25.000 dollar op te leggen. Als reden werd aangevoerd dat het team tegen Hamilton had gezegd dat hij op de betreffende locatie een proefstart mocht uitvoeren. De coureur has dus in goed vertrouwen gehandeld.

“Lewis en Mercedes hebben met de stewards gesproken en toen werd duidelijk dat het een instructie van het team was waar Lewis de starts kon uitvoeren”, verduidelijkt Masi. “Op basis daarvan hebben de stewards de strafpunten voor beide incidenten ingetrokken, ze vonden die ongepast. In plaats daarvan hebben ze het team nu een boete van 25.000 dollar opgelegd voor het geven van die instructie.”

Volgens Masi bestond er geen twijfel over waar de proefstarts wel en niet uitgevoerd mochten worden. “Die locatie is uiteraard afhankelijk van op welk circuit we zijn en staat gedetailleerd omschreven in de aantekeningen voor elke Grand Prix. De reden waarom we dat zo vastleggen is voor de veiligheid van de coureurs. Iedereen weet precies wat er gebeurt en dus leggen we die locatie om een duidelijke reden vast.”

Toch ging het bij Hamilton en Mercedes dus mis. De Engelsman vroeg voor zijn eerste proefstart aan zijn race engineer Peter Bonington of hij helemaal aan het einde van de pitstraat bij het opkomen van het circuit een proefstart mocht maken en die antwoordde bevestigend, aldus Masi. “Ik denk dat er een miscommunicatie was tussen het team en de coureur van wagen nummer 44. Want het is duidelijk dat Valtteri [Bottas] en alle andere coureurs wel de aangewezen locatie gebruikten. Normaal gesproken verven we niet eens een vak op het asfalt, we omschrijven de locatie alleen maar. Dat gebeurde al voor mijn tijd, begrijp ik. Ik denk dat er vandaag [zondag] gewoon een eenvoudige fout is gemaakt.”

Ondanks dat Hamilton dus zijn strafpunten werden afgenomen, bleven de twee keer vijf seconden straftijd gewoon staan. Logisch, want volgens Masi overtrad de Mercedes-coureur nog steeds de regels en die leverden hem een voordeel op. “Je moet alles op z’n waarde beoordelen en vanuit de optiek van de stewards leverde het maken van een proefstart op die locatie een voordeel op. En dus vonden ze dat de gepaste straf een sportieve straf moest zijn.”

Met medewerking van F1-verslaggever Luke Smith