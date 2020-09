Coureurs willen dat ‘slechtste bocht’ van Sochi aangepast wordt

Coureurs die zich verslikten in de bocht en over de kerbstones gingen moesten een ommetje maken door enkele piepschuimblokken, langs een muur. Bij het niet opvolgen van die straf werd een rondetijd geschrapt in de kwalificatie of werd het vergrijp in de race omgezet tot een tijdstraf van vijf seconden. Sainz verremde zich in de eerste ronde van de Russische GP en schoot rechtdoor. Hij schatte de vluchtstrook vervolgens niet goed in en raakte de muur. De Madrileen was natuurlijk teleurgesteld in zijn eigen fout, maar vond ook dat bocht 2 ‘niet mag bestaan’.

Williams-coureur George Russell schoot eveneens rechtdoor en zat achter Sainz toen hij de muur raakte, maar bleef weg van de chaos. “Het is een van de slechtste bochten op de kalender”, reageerde Russell op een vraag van Motorsport.com. “En ten tweede is het voor het racen ook nog een behoorlijk slecht ontwerp. Ik heb eerder dit seizoen in een rijdersbriefing al gesuggereerd dat we de ruimte hebben om er een soort Bahrein-bocht van te maken, zoals bocht 1 en 2 daar. Dan is het bijna een hairpin met een knik. Dan kunnen rijders aanvallen bij het ingaan van bocht 1, worden de races beter en hoeven mensen de bocht ook niet meer af te snijden. Wanneer je in een bocht van 90 graden komt die ook nog eens krapper wordt… Dat kan niet met drie of vier auto’s, natuurlijk zijn er dan wagens die van de baan moeten.”

Renault-coureur Daniel Ricciardo was een van de coureurs die een tijdstraf kreeg voor het overschrijden van de baanlimieten op dat punt, hij was te laat om de ‘vluchtstrook’ te pakken. “Ik ben dit weekend nooit door de poortjes gegaan”, gaf Ricciardo antwoord op een vraag van Motorsport.com. “Ik weet niet hoe krap het was, maar ik heb net gehoord dat het de manier was waarop Carlos gecrasht is. De geometrie van de bocht is vreemd. Ik blokkeerde en wist dat het krap zou worden. Maar dat komt puur door de bocht. De manier waarop de bocht vormgegeven is geeft je tot het laatste moment hoop dat je het kunt halen. Tegen de tijd dat je vol voor de bocht gaat, is er geen weg terug. Dan verlies je zeker meer dan vijf seconden. Dat punt bereikte ik en toen dacht ik: ‘Ik ga er gewoon voor en als ik een straf krijg, moet ik die maar accepteren’. Eerlijk gezegd zijn er wel wat coureurs uitgesproken geweest over bocht 2. Het kan beter. Ik denk dat ze de bocht anders kunnen inrichten om het racen beter te maken.”

FIA-racedirecteur Michael Masi gaf toe dat het een lastige bocht is. “Bocht 2 is zo’n bocht die elk jaar weer voor uitdagingen zorgt”, beschouwde de Australiër de situatie. “Je kunt iets oplossen, maar dat heeft weer invloed op een andere factoren. We proberen een goede oplossing te vinden en ik denk dat het gelukt is. Kan het beter? Ja. Het kan altijd beter.”

