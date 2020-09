Sainz: Bocht 2 van Sochi is gewoon slecht, maar dit was mijn fout

De wedstrijd zat er al snel op voor Sainz. In de tweede bocht ging hij rechtdoor. Rijders die dat doen horen dan via een chicane van kegeltjes weer de baan op te rijden, maar de McLaren-man schatte die uitloopstrook verkeerd in en tikte de muur hard aan met zijn linkervoorwiel.

Over die vermaledijde tweede bocht was veel commotie, ook al voor het incident met Sainz. De Madrileen hoopt dat de bocht wordt aangepast, maar geeft wel toe dat hij in de eerste plaats zelf in de fout is gegaan. "Ik had een slechte start, maar vond uiteindelijk wat ruimte om later te remmen. maar uiteindelijk vreesde ik dat ik contact ging maken met de auto rechts van me, dus ben ik voor de zekerheid rechtdoor gegaan in bocht 2", vertelde Sainz aan het Spaanse Movistar. "Ik kwam bij de kegels aan met een hoek die me niet genoeg tijd gaf om de wagen af te remmen en in te sturen en daardoor crashte ik"

"Het was sowieso mijn inschattingsfout, ik had me vergist over de hoek waarmee ik de bocht moest nemen, maar dit soort bochten zou eigenlijk niet mogen bestaan. het is sowieso geen leuke bocht, en die veroorzaakt dit soort situaties. Je zag ook al hoeveel rijders de apex misten en door die kegeltjes moesten. Het is duidelijk geen geweldige bocht."

McLaren-teambaas Andreas Seidl was ontgoocheld door de crash, maar wilde de schuld niet op de bocht afschuiven. "Carlos zei zelf al dat hij de hoek waarmee hij op de chicane afkwam niet goed had ingeschat, dus het was zijn fout. Ik denk dat het verkeerd zou zijn om iets of iemand anders de schuld te geven."

De crash van Sainz had ook gevolgen voor teamgenoot Lando Norris, die door de brokstukken van Sainz heen moest rijden en ook terrein verloor. "Jammer genoeg beëindigde het incident de race voor beide wagens, want Lando moest uitwijken en was laatste na de eerste ronde", voegde Seidl toe. "Daarna hadden we niets meer te verliezen en waren we aan het hopen op een andere safety car, die er niet kwam. Het is heel ontgoochelend om hier weg te gaan met nul punten, want ik denk dat het er goed uitzag om veel punten te scoren."