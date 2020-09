Analyse: Winnaars en verliezers van de Grand Prix van Rusland

Winnaars:

De teller staat op negen voor Valtteri Bottas, negen overwinningen in de Formule 1. In het olympisch park van Sochi wist de Fin in 2017 zijn eerste zege te boeken en afgelopen weekend voegde hij er z'n meest recente triomf toe. Het toont om te beginnen aan dat Bottas best lekker gaat aan de Zwarte Zee. Als we die lekke band en een Mercedes-teamorder voor de geest halen, had Bottas zelfs nog vaker kunnen winnen op het weinig enerverende circuit. Na de zegetocht van afgelopen zondag sprak Bottas over de boordradio: "To whom it may concern, fuck you." Het is begrijpelijk dat de Fin zijn frustraties uit en zijn gram wil halen, maar dat neemt niet weg dat Bottas in alle opzichten een ideale tweede man is en blijft. Ook in Sochi leek het volgens het bekende stramien te gaan: snel op vrijdag, maar achter Hamilton in Q3 en op zondag. Dat laatste gebeurde zoals bekend niet door een tijdstraf, waarna de tweede man van Mercedes ineens de eerste man werd. Dat Bottas daarna met speels gemak won, is overigens niet zo vreemd door de traditionele overmacht van Mercedes op het Sochi Autodrom.

Die overmacht betekende ook dat Max Verstappen weinig tot niets kon uitrichten voor winst. De Red Bull-coureur hoopte vooraf nog wel iets te kunnen ondernemen in de lange run naar bocht twee, maar dat bleek ijdele hoop. Een moeizame start vanaf de vuile kant van de grid leverde zelfs een plekje verlies op. Voor het eindresultaat heeft dat geen verschil gemaakt. Er stond toch geen maat op Mercedes, waardoor P2 al pure winst is. Zeker na de recente uitvalbeurten en het bijbehorende chagrijn is dit een welkome opsteker voor Verstappen. Waar zijn optreden op zondag het predicaat 'prima' kan krijgen, verdient vooral het kwalificatierondje lof. Dat rondje bleek niet goed voor pole, maar ook dat is in Mercedes-land allerminst verwonderlijk. Wat betreft 'alles uit de auto halen' kan die kwalificatie wel worden opgeschreven als één van de beste zo niet de allerbeste zaterdagse prestatie van Verstappen tot dusver. Verstappen heeft al met al een positief weekend achter de rug en het hielp natuurlijk ook een handje dat zijn bolide voor de verandering eens niet de geest gaf.

Waar Verstappen met het podium in Rusland kon terugslaan na een frustrerende periode, geldt dat laatste ook zeer zeker voor de laatste winnaar uit deze rubriek: Sergio Perez. Ook Daniel Ricciardo, Charles Leclerc of de AlphaTauri-mannen hadden hier prima kunnen staan, maar de Mexicaan verdient ditmaal respect voor zijn mentale veerkracht. Na een positieve coronatest en al het gedonder over contracten leek Perez weg te kwijnen. Zo zou hij het slechte nieuws over Sebastian Vettel op zijn hotelkamer hebben gehoord, doordat Lawrence Stroll in een naastgelegen kamer enkele details over het Vettel-contract besprak. Niet fijn voor Perez. Op het Sochi Autodrom stond hij echter weer zijn mannetje, bijna als vanouds. Op zaterdag toonde Perez zich al 'best of the rest' achter de gebruikelijke top-drie en op zondag deed hij hetzelfde. Hij liet bovenal zien nog steeds van meerwaarde voor de Formule 1 te zijn, waardoor te hopen valt dat hij volgend jaar ook nog van de partij is - hetgeen hoogstwaarschijnlijk zo is.

Verliezers:

Een podiumplek als verlies bestempelen, dat zegt om te beginnen veel over de status van Lewis Hamilton. Toch is het in dit geval gerechtvaardigd. De Brit kwam naar Rusland om het recordaantal Formule 1-zeges te evenaren. Met cameraploegen van Netflix in zijn nek, net zoals in Hockenheim 2019, viel het feestje in duigen. Op zaterdag hing de boel al aan een zijden draadje toen Hamilton bijna sneuvelde in Q2. Hamilton toonde daarna wel even aan waarom hij zes- en binnenkort zevenvoudig wereldkampioen is met een magistraal rondje in Q3. Op zondag ging het alsnog mis met twee proefstarts op de verkeerde plekken. Daarvoor treft Hamilton niet alle blaam - hij vroeg toestemming aan het team - maar voor de reactie na afloop wel. Het is tamelijk kwalijk om te suggereren dat onpartijdige F1-stewards hem bewust 'af willen remmen'. Met dergelijke uitspraken trekt hij de integriteit van de wedstrijdleiding in twijfel, hetgeen geen schoonheidsprijs verdient. Daniel Ricciardo ging in dat opzicht veel chiquer om met zijn tijdstraf: "Balen, maar dan moet ik dus nog wat harder rijden." De reactie van Hamilton past niet echt bij de verder ongekende kwaliteiten van deze zesvoudig wereldkampioen.

De tweede verliezer luistert naar de naam Alexander Albon. De Britse Thai behaalde op Mugello zijn eerste podiumplek en teambaas Christian Horner sprak nadien de verwachting uit dat het hem een boost zou geven. Maar niets van dat alles in Rusland, waar Albon lelijk achter de muziek aanhobbelde. Hoe goed die kwalificatieronde van Verstappen ook mag zijn, een gat van 1.2 seconden is simpelweg te groot. Te groot voor een topteam als Red Bull. Er zijn allerlei verzachtende omstandigheden aan te dragen, maar uiteindelijk is het geen hobbywerk en draait het in topsport wel om de eindafrekening. Die is bij Albon niet positief gebleken op het Sochi Autodrom, hoe sympathiek en politiek correct de Red Bull-rijder ook is. Op zondag moest hij vijf plaatsen achteruit door een gridstraf en kon hij vanaf de vijftiende startplek weinig potten breken. Het laatste puntje viel hem ten deel, maar dat is niet waar een coureur in de kleuren van Red Bull Racing voor naar het circuit komt.

We sluiten af met Carlos Sainz. De Spanjaard werkte in de Russische badplaats zijn 111de Grand Prix af, maar leek in de tweede bocht een beginner. De McLaren-piloot miste de chicane en moest vervolgens de langere en voorgeschreven route afleggen. In een poging dat zo snel mogelijk te doen, vergaloppeerde hij zich. En niet zo'n beetje ook. Sainz parkeerde zijn MCL35 keihard in de muur en was na een 'walk of shame' al vroeg klaar. De klap kreeg bovendien gevolgen voor teamgenoot Lando Norris, die vol door de brokstukken moest banjeren. Het zou een frustrerende middag voor McLaren inluiden, een dure middag ook doordat de strijd om P3 bij de constructeurs erg spannend is. Sainz heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een zeer gedegen kracht, maar de crash in Sochi valt een uitzonderlijke zeperd te noemen. Over twee weken dan maar een herkansing. En niet de minste, op de Nürburgring.