Leclerc over wederopstanding Ferrari: "Geen complete verrassing"

Ferrari beleefde vorig seizoen met Charles Leclerc en Sebastian Vettel een van de slechtste seizoenen in jaren. Het trotse team uit Maranello eindigde op de zesde plaats in het constructeurskampioenschap, het slechtste resultaat sinds 1980. Insiders hielden hun hart vast voor het huidige Formule 1-seizoen. Doordat de doorontwikkeling van het chassis dit jaar aan banden is gelegd, werd gevreesd dat Ferrari opnieuw een belabberd seizoen zou draaien, maar tot veler verrassing heeft het team in de wintermaanden flink wat progressie geboekt. Dat resulteerde in drie podiumplaatsen, inclusief een bijna-overwinning van Leclerc vorige maand op Silverstone.

Voor Leclerc komt de omslag niet als een grote verrassing, maar hij vindt wel dat het seizoen voor Ferrari beter verloopt dan verwacht. “Er is duidelijk een grote winst ten opzichte van vorig jaar, dat is geweldig om te zien, en het laat zien dat we iets goed doen in de manier waarop we werken. Ik denk dat er veel werk achter zit. Ik kan dat natuurlijk zien wanneer ik in Maranello ben en hier op het circuit. Het is niet een complete verrassing.”

Toch neemt Leclerc geen genoegen met waar het team nu staat. “Dit is nog niet het einde van de weg. We hebben als doel om weer aan de top te staan. We richten ons op het werk dat we moeten doen in Maranello en op het circuit, proberen alles te maximaliseren, om zo snel mogelijk terug te zijn waar we willen zijn.”

Leclerc prijst zijn nieuwe teamcollega Carlos Sainz die afgelopen winter het team kwam versterken en nu zelfs een voorsprong op Leclerc heeft in het kampioenschap. “Ik geniet van dit seizoen. Het is geen gemakkelijke fase voor het team. We proberen duidelijk alles te reconstrueren om zo snel mogelijk terug aan de top te staan en dit is het eerste jaar met Carlos als teamgenoot. Maar het gaat heel goed. We pushen elkaar en hij is erg competitief, wat geweldig is voor mij.”