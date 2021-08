Formule 1-teams profiteren van herstel van inkomsten Liberty Media

Door de coronapandemie kwam er vorig jaar in de maanden april tot en met juni slechts 20 miljoen euro (24 miljoen dollar) in het laatje van Formule 1-eigenaar Liberty Media. Dat had vooral te maken met het feit dat er in die maanden geen enkele race werd verreden en er dus geen inkomsten uit recettes binnenkwamen.

Dit jaar vonden er in het tweede kwartaal zeven Grands Prix plaats en dus liepen de inkomsten weer flink op. Toch is de 425 miljoen euro (501 miljoen dollar) die er in de maanden april, mei en juni binnenkwam, nog steeds een stuk minder dan de ruim 526 miljoen euro (620 miljoen dollar) die de Formule 1 in dezelfde periode van het topjaar 2019 ontving. Ook toen stonden er in de maanden april tot en met juni zeven races op het programma.

Het operationeel verlies over het tweede kwartaal van 2021 bedroeg ruim 30 miljoen euro (36 miljoen dollar) en dat is fors minder dan het verlies van 103 miljoen euro (122 miljoen dollar) die de Formule 1 vorig jaar in de boeken moest bijschrijven.

Inkomsten teams

Vanwege de coronapandemie en de slechte financiële situatie kregen de F1-teams vorig jaar in de maanden april, mei en juni geen geld van de Formule 1. Dat was tot op zekere hoogte ook niet nodig omdat de teams toen hun fabrieken hadden gesloten. Dit jaar mogen de renstallen 261 miljoen euro (308 miljoen dollar) onder elkaar verdelen. In 2019 was dat iets meer, namelijk 284 miljoen euro (335 miljoen dollar).

Prognose

Verwacht wordt dat de inkomsten in de periode juli, augustus, september (het derde kwartaal) verder zullen oplopen door de toenemende inkomsten van kaartverkoop en hospitality. “De aanwezigheid van fans wordt nog steeds per race beoordeeld door de overheidsinstanties”, aldus moedermaatschappij Liberty Media in een begeleidend schrijven bij de cijfers. “Bij races in het tweede kwartaal was een zeer beperkt aantal fans en geen hospitality aanwezig. Hoewel er voor de meeste komende evenementen nog geen definitieve beslissingen zijn genomen, neemt het aantal toeschouwers vanaf het derde kwartaal toe en vanaf Grand Prix van Oostenrijk op 4 juli is ook de hospitality weer hervat.”

Liberty Media CEO Greg Maffei maakte duidelijk dat het bedrijf blij is met de vooruitgang van de Formule 1-tak van zijn bedrijf. “Formule 1 levert over de hele linie resultaten op. Op het circuit, voor de fans, teams, partners en investeerders, en het heeft een indrukwekkende klus geklaard om in 2021 door het seizoen te laveren.”