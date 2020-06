Sainz: Binnen 10 ronden weer met juiste gevoel in F1-auto

De laatste keer dat de teams en coureurs in de Formule 1 op de baan te vinden waren, was tijdens de wintertests in Barcelona eind februari. Voor de laatste races moeten we zelfs terug naar begin december, toen de Grand Prix van Abu Dhabi verreden werd. Competitieve kilometers werden sindsdien niet meer gemaakt en dat leidde bij een aantal coureurs voor de vrees dat zij roestig aan de start van het nieuwe seizoen, dat op 5 juli gaat beginnen in Oostenrijk, zouden staan. In een Instagram Live-gesprek met de Formule 1 vertelde Carlos Sainz dat hij daar niet voor vreest.

“Ik denk dat het een aantal ronden duurt om weer op 100 procent te komen, maar niet al te veel”, zei de Spanjaard, die afgelopen maand werd gepresenteerd als de nieuwe coureur van Ferrari vanaf 2021. “Om de echte limiet van een F1-auto te vinden? Misschien ga je in vrije training 1 naar buiten met een set harde banden en wissel je rondjes waarin je pusht en afkoelt af. Dan monteer je een nieuwe set banden, ga je sneller en denk je ‘oh, nu begin ik de G-krachten en de rempunten te voelen’, en dan raak je weer gewend aan een F1-auto. Ik zou zeggen dat het niet meer dan tien ronden duurt voordat ik weer op 100 procent zit.”

Nu Oostenrijk groen licht gegeven heeft voor de seizoensstart op de Red Bull Ring kunnen de coureurs echt richting de hervatting van het racen gaan werken. Sainz schetst het proces richting die eerste races. “Eerst wil ik weer terug kunnen keren om mijn monteurs en engineers te zien en even bij te kunnen praten. Ik wil terug naar de echte McLaren-simulator en wat dingen testen ter voorbereiding op de eerste race. Dat zal zorgen voor spanning en adrenaline, want het houdt in dat we dichter bij de eerste race van het jaar zijn. En daarna komt de spanning van de kwalificatie en de race. Alles zal stap voor stap gebeuren en het is een enorme opbouw waar ik erg naar uitkijk.”