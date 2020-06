Williams bevestigt lening ter waarde van 28 miljoen pond

Zoals toentertijd gerapporteerd werd is Michael Latifi, de vader van Williams-coureur Nicholas Latifi, betrokken bij de leningen, evenals bankiersgroep HSBC. Het recent naar buiten gebrachte jaarrapport van Williams Grand Prix Holdings plc over 2019 bevat details over de herfinanciering, ondanks dat dit pas na de rapportageperiode plaatsvond. De nieuwe regelingen vervangen de leningen die het team oorspronkelijk in 2015 overeenkwam met HSBC en die afbetaald werden als onderdeel van de herfinanciering. Volgens Williams was de verandering noodzakelijk na de verkoop van de divisie Advanced Engineering in december.

Er zijn twee losstaande elementen, waarbij de ene gaat over het land, de fabriek en andere bezittingen in Grove, en de tweede over 100 historische auto’s uit de periode 1978 tot en met 2019. Het team stelt dat “de nieuwe financiële regelingen trouwe partner HSBC behoudt in combinatie met nieuwe financierende partners. Het totale bedrag dat onder deze nieuwe regeling aan de groep verstrekt is, is 45 miljoen dollar.”

“25 miljoen dollar is ontvangen en verzekerd met het land, het gebouw, de faciliteit en machines van de groep en moet in april 2022 volledig terugbetaald worden. Jaarlijks moet er 5 procent rente betaald worden en nog eens vijf procent per jaar wordt vastgehouden om in april 2022 betaald te worden. Er is nog eens 20 miljoen dollar ontvangen die verzekerd is met de historische bezittingen van de groep. Vanaf april 2020 moet jaarlijks vijf procent rente betaald worden, terwijl de hoofdsom van de lening over een periode van vijf jaar in gelijke jaarlijkse termijnen wordt terugbetaald.”

Hoewel met de twee leningen in totaal 45 miljoen dollar is opgehaald, blijft er na het afbetalen van de lening uit 2015 bij HSBC een bedrag in ponden over dat gelijk staat aan ongeveer 35 miljoen dollar. “Het totale bedrag dat het team ontvangen heeft in ponden, na aftrek van het bedrag dat aan HSBC verschuldigd was, is 28 miljoen pond.”

Williams kondigde vrijdag aan dat het een strategische herziening onderneemt die ertoe kan leiden dat het hele bedrijf verkocht wordt, en het rapport maakt duidelijk dat beide leningen meteen afgelost worden zodra de zaken die in onderpand zitten verkocht worden. Williams CEO Mike O’Driscoll is positief gestemd over de regelingen die het team heeft kunnen treffen. “Over het algemeen vertegenwoordigt dit een effectief gebruik van de bezittingen van de groep en geeft het ons de financiële reserves die nodig zijn om het team te financieren in de huidige onzekere tijd.”

Het verslag bevat ook wat informatie over de regelingen met voormalig titelsponsor ROKiT. Het team merkt op: “Op de balansdatum [31 december] was ROKiT een bedrag van 1 miljoen dollar verschuldigd, wat overgedragen werd aan handelsdebiteuren met betrekking tot het seizoen 2019. Er is bovendien nog 9 miljoen pond binnen zowel handelsdebiteuren als uitgestelde inkomsten op 31 december 2019 met betrekking tot de sponsoring van ROKiT voor het seizoen 2020.”

Met medewerking van Adam Cooper