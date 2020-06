Mercedes keert zich tegen kwalificatierace met omgekeerde grid

In de afgelopen jaren werd er regelmatig gesproken over het invoeren van een kwalificatierace met omgekeerde startgrid, maar de meeste teams waren tegen dat idee. Afgelopen vrijdag kwam het idee wederom naar boven bij een online meeting van teambazen, de FIA en Liberty Media. Nu de financiële en technische regels voor de toekomst vastliggen, verplaatste het gesprek zich naar de plannen voor de eerste acht Europese races van het seizoen 2020, dat begin juli afgetrapt moet worden in Oostenrijk. Ook werd er gesproken over hoe de operatie van evenementen achter gesloten deuren gaat plaatsvinden.

Met omgekeerde grids hopen de FIA en Liberty meer spanning toe te voegen aan het tweede weekend op hetzelfde circuit. TV-bedrijven hebben hun vraagtekens bij de waarde daarvan en ook willen de bestuursorganen het concept testen voor uitgebreider gebruik in latere jaren. In de meeting van vrijdag werden meerdere concepten besproken, waarna besloten werd dat de FIA een definitieve versie moest opstellen. Die kregen de teams zaterdag gestuurd.

Hoe ziet het idee eruit? De normale kwalificatie wordt in dit scenario vervangen door een kwalificatierace van 30 minuten, waarvan de startgrid bepaald wordt door de huidige stand van het kampioenschap om te keren. Na die kwalificatierace mag er niet aan de auto’s gesleuteld worden, net als nu het geval is. De rest van het weekend volgt de gebruikelijke opbouw met drie vrije trainingen en een volledige race op zondag. Gridstraffen, zoals voor het wisselen van een versnellingsbak na VT3, worden toegepast op de race van zondag. Het concept zou in ieder geval gebruikt moeten worden tijdens de tweede races op de Red Bull Ring en Silverstone.

Naar verluidt hebben meerdere teams al toegezegd dat zij akkoord zouden gaan met de introductie van de kwalificatierace met omgekeerde grid, waaronder Ferrari. Mercedes heeft aangegeven tegen te zijn, terwijl een aantal andere teams meer tijd nodig heeft om over het voorstel na te denken. Mercedes zou tegen de plannen zijn omdat zij waarschijnlijk het snelste team zullen zijn zodra er weer geracet wordt, terwijl men ook tegen het invoeren is van kunstgrepen om de sport spannender te maken. Met een tegenstem zou Mercedes het hele plan tegen kunnen houden. Recent introduceerde de FIA weliswaar een ’60 procent-regel’ zodat grote reglementswijzigingen tijdens COVID-19 doorgedrukt kunnen worden als zelfs vier teams tegen stemmen. Het plan voor de kwalificatierace heeft echter geen grote prioriteit, waardoor unanimiteit nodig is.

Met medewerking van Adam Cooper