Marko dreigt met protest tegen Hamilton, maar Red Bull doet het niet

De zaterdag op het Jeddah Corniche Circuit is buitengewoon hectisch verlopen, al geldt dat eigenlijk voor alle dagen in de slotfase van dit Formule 1-seizoen. Op de baan kreeg Max Verstappen een enorme deceptie te verwerken met zijn crash in de slotfase van Q3 en naast de baan liggen Red Bull en Mercedes andermaal met elkaar overhoop. Aanleiding is het negeren van dubbel geel door Lewis Hamilton in de derde vrije training. De Brit ging niet van zijn gas tussen de bochten 8 en 10 en noteerde juist een paarse sectortijd.

Hij moest op het matje komen, maar kwam er zonder kleerscheuren vanaf. Wedstrijdleider Michael Masi heeft aangegeven dat er op lichtpaneel nummer zes per ongeluk een melding van dubbel geel is verschenen. Doordat Hamilton verder geen signalen heeft ontvangen en er ook geen gevaar dreigde, hebben de stewards besloten tot 'no further action'. Dat is Red Bull echter in het verkeerde keelgat geschoten. Zo is dat team van mening dat er bij het moment van Verstappen in Qatar evenmin gevaar dreigde en dat dubbel geel toen ook min of meer per ongeluk is veroorzaakt door een marshal die op eigen houtje met de vlaggen zwaaide.

Marko boos, maar geen protest

Dat Verstappen vijf plaatsen achteruit moest en Hamilton geen straf krijgt, zet kwaad bloed bij Marko. "We tekenen beroep aan tegen het besluit van de FIA. Max krijgt in Qatar vijf plekken gridstraf en hier is een gele vlag ineens niet meer geel...", foeterde de Oostenrijker nog bij Servus TV. "Zo kan het niet doorgaan, het kan niet zo zijn dat je deze dingen maar naar wens interpreteert. Het was duidelijk geel op het display. Wij tekenen in ieder geval protest aan, al hebben we nu ook nog andere zorgen", duidt hij op de crash van Verstappen.

Waar Marko heel stellig voor de dag kwam, blijkt inmiddels dat er géén beroep is aangetekend door Red Bull. De deadline daarvoor is nu verstreken en zowel Red Bull als ook de FIA laat weten dat er geen protest is ingediend. Dat komt vooral doordat de tijd erg beperkt was en ook doordat een protest maar weinig kans van slagen had. "Het nadeel is dat alle besluiten pas zo laat binnenkomen, waardoor de teams zich alweer op de kwalificatie moesten richten. En het probleem is ook: als we protest aan zouden tekenen, dan wordt dat behandeld door exact dezelfde stewards. In dat opzicht ben ik ervan overtuigd dat het besluit dan weer hetzelfde was geweest", legt Christian Horner uit.