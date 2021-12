Deceptie voor Verstappen na kostbaar moment: "Verschrikkelijk einde"

Op vrijdag was Max Verstappen nog zoekende met zijn RB16B, maar op zaterdagochtend kon hij vertrouwen tanken door de laatste vrije training als snelste man af te sluiten. Het gaf Red Bull Racing hoop voor de kwalificatie en die hoop bleek zeker niet ongegrond. Zo toonde Verstappen in Q1 al een glimp van zijn snelheid, wist hij Q2 overtuigend te overleven op mediums en leek pole ook haalbaar op het beslissende moment.

Sterker nog: met twee sublieme sectoren zat de Nederlander al twee tienden onder de toptijd van titelrivaal Lewis Hamilton. Hij leek zichzelf van de best mogelijke startplek te verzekeren, ware het niet dat Verstappen blokkeerde bij het aanremmen voor de laatste bocht en bij het uitkomen rechtsachter de muur raakte. "Dit is natuurlijk verschrikkelijk", reageert Verstappen meteen na afloop.

"De kwalificatie ging op zich heel goed. Het is lastig om de banden op dit stratencircuit aan de praat te krijgen, maar ik wist dat de snelheid erin zat. Dat heb ik in die laatste ronde ook laten zien, maar ja... Ik weet niet precies wat er gebeurde. Ik blokkeerde in ieder geval en probeerde de ronde nog af te maken, maar toen raakte ik de muur aan de achterkant", doet de Limburger zijn verhaal.

"P3 is natuurlijk heel teleurstellend, zeker als je weet aan wat voor ronde ik bezig was. Tegelijkertijd laat dit wel zien dat onze auto snel is, dus laten we zien wat er in de race mogelijk is." Voor die race is het wel van cruciaal belang dat de versnellingsbak heel is. Een wissel zou Verstappen immers op een gridstraf komen te staan en zo'n straf kan hij er helemaal niet bij gebruiken op een circuit waar inhalen lastig belooft te worden. "Ik heb geen idee hoe het nu met de versnellingsbak is. Ik ben wel meteen gestopt, dus dat moeten we zien."

Bekijk hier het kostbare moment van Verstappen in de kwalificatie:

